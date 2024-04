Vox entiende que el candidato de Bildu no califique a ETA de banda terrorista siendo su "brazo político"

SEVILLA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ha señalado este martes que es "lo propio del brazo político de ETA" que el candidato de EH Bildu a lehendakari en las elecciones vascas de este próximo domingo, 21 de abril, Pello Otxandiano, haya descartado calificar a ETA como banda terrorista señalando que fue un "grupo armado".

En una atención a medios durante una visita a la Feria de Sevilla, a la portavoz de Vox en el Congreso le han preguntado por esas declaraciones del candidato de EH Bildu en una entrevista radiofónica en la que, al ser interrogado expresamente sobre si considera que ETA fue una banda terrorista, Otxandiano preguntó "qué es terrorismo hoy en día", ya que, a su juicio", se puede discutir sobre las consideraciones de qué es terrorismo y qué no es".

Al respecto, Pepa Millán ha opinado que "no podíamos esperar otra cosa" del candidato de Bildu, y ha lamentado que "tengamos que soportar este espectáculo dantesco" en el que "hay un partido político conformado por terroristas", en referencia a Bildu, que concurrió a las pasadas elecciones municipales de 2023 con "44 terroristas" en sus listas, "algunos de ellos condenados por delitos de sangre", según ha criticado.

La portavoz de Vox ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez "se dedique a blanquear" a dicho partido, mientras que "otros, con su silencio, miren para otro lado", y ha subrayado que su partido ha planteado en "muchas ocasiones la ilegalización de Bildu" en el Congreso de los Diputados, "porque es una humillación, porque no se puede permitir que haya un partido político conformado por los herederos de ETA".

"Ya no matan, pero es que no les hace falta porque ya tienen lo que querían, que son los sillones y las instituciones, y se las ha dado el Partido Socialista", según ha denunciado Pepa Millán antes de insistir, respecto a las declaraciones del candidato de EH Bildu, en la idea de que "no esperaba menos de una banda terrorista".

"ATAQUES" A VOX EN LA CAMPAÑA DEL PAÍS VASCO

De igual modo, la portavoz de Vox ha aprovechado la ocasión para enviar su "reconocimiento y agradecimiento a todos los simpatizantes, a todos los afiliados, a todos los cargos de Vox que están poniendo mesas informativas, que están haciendo una campaña" electoral "dificilísima en el País Vasco, soportando unos ataques, unas manipulaciones, incluso agresiones, como nunca ha tenido que soportar ningún otro partido, y que por supuesto no ha abierto las portadas de las principales agencias de noticias ni de los medios de comunicación", según ha lamentado.

En esa línea, ha indicado que desde Vox han podido "comprobar" y "denunciar" durante el desarrollo de su campaña electoral en el País Vasco "los verdaderos problemas que afectan a los vascos, desde el yugo separatista, el nacionalismo y la ETA institucionalizada como Bildu, un partido que no debería existir, hasta la desindustrialización, el problema tan grande que existe con las ayudas sociales, los problemas del campo, del sector primario, del empleo", según ha relatado.

Pepa Millán ha reivindicado a los representantes de Vox como "los únicos que denuncian estos problemas". "Nos hemos quedado solos", ha advertido antes de agregar que Vox es "el único partido que está pisando la calle para hablar de todo esto", porque el PP "ya se ha abierto a apoyar un gobierno del Partido Socialista y del PNV, los mismos que están llevando a cabo las políticas que están hundiendo el País Vasco y que a nivel nacional nos está llevando a una crisis institucional, política, social y económica como nunca antes lo habíamos visto", según ha advertido también la portavoz de Vox, que ha concluido lamentando "muchísimo" que el PP se abra a esa opción de apoyar un gobierno de coalición del PNV y el PSE.