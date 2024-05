Vox exige al alcalde de Córdoba "que deje de reflexionar como Sánchez" respecto a las Cruces y que "actúe"

CÓRDOBA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Rafael Saco, ha recordado este miércoles, en el último día de las Cruces, que su partido ha venido pidiendo al gobierno municipal del PP que adopte "acciones para evitar la mala imagen de las Cruces de Mayo", pero, "una vez más, la inacción del PP ha hecho que se hayan repetido imágenes lamentables hasta el último día", y por eso le ha exigido al alcalde, José María Bellido (PP), "que deje de reflexionar como Sánchez", respecto a las Cruces, y que "actúe".

En este sentido y según ha informado Vox en una nota, Saco ha criticado la actitud del edil de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento, Julián Urbano, quien "ha sacado la chulería a relucir para decir que no se va a hacer ningún cambio, y automáticamente tiene que salir el alcalde, José María Bellido, a enmendarle la plana".

Así y en respuesta a las declaraciones de Urbano, el edil de Vox le ha aclarado que "las Cruces no llevan 40 años viviendose igual, y usted no lleva 35 años montando cruces, llevará 35 años montando barras o fiestas de primavera, pero la fiesta de las Cruces es mucho más que una barra. Esto lleva degradándose desde hace ocho o diez años y nadie quiere actuar", y la prueba es que "Bellido pide una reflexión, al más puro estilo Sánchez", señalando Saco que "ya está bien de tomarle el pelo a los cordobeses con tanta reflexión".

De hecho, "cuando desde Vox dijimos que el modelo del Imtur no funcionaba, había que hacer una reflexión, y no ha hecho nada", y "el año pasado había que hacer una reflexión sobre la Fiesta de los Patios, que si se trasladaba de fecha, que si el cambio de modelo, y los Patios están aquí y no se ha hecho nada, y el año que viene llegarán de nuevo las cruces y no se hará nada".

Por todo ello, Saco ha recordado a Bellido que "los cordobeses han elegido un alcalde para que solucione sus problemas, no a un monje budista con tanta reflexión. Porque cuando hace un año los vecinos de Santa Marina le entregaron al Ayuntamiento un informe indicando los problemas y los peligros que hay por aglomeraciones en su zona, y su delegado de Fiestas se reúne un año después con ellos y ni se ha leído el informe, es no hay que reflexionar, hay que actuar y pedirle explicaciones al señor Urbano".

Además, según ha dicho Saco, "cuando en el vídeo trasnochado de la señora Albás (presidenta de Sadeco)" se ve que "la mayoría de residuos que los trabajadores de Sadeco recogen son restos de botellón y no productos que se vendan en la Cruz, hay que actuar, no reflexionar. Cuando las multas se triplican de un año para otro, no desde hace 40 años, sino de un año para otro, no hay que reflexionar, hay que pedir explicaciones y que las dé, si es posible, el delegado de Seguridad y no el de Fiestas".

Por último, Rafael Saco ha insistido al alcalde en que hay que "solucionar problemas, y no pasar de puntillas y mirar para otro lado. Haga algo de verdad en el mundo real y no en el mundo de las ideas, porque entre la Cata y las Cruces se están ustedes cargando el mayo cordobés", ha concluido.