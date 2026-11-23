El jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, atiende a medios en Córdoba por el 29N. - VOX

CÓRDOBA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha anunciado este lunes que su formación ha presentado un escrito ante la Junta Electoral Central (JEC) para exigir los datos diarios de participación en todos los consulados, tanto en urna como por correo, con el objetivo de "garantizar la trazabilidad del voto" y "evitar irregularidades", debido al "miedo que se ha apoderado de una gran parte de la población ante la eventual posibilidad de fraude".

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, Buxadé ha criticado que "se está permitiendo votar en circunscripciones como Córdoba a personas sin residencia previa ni vínculos familiares con la provincia", de ahí que haya avisado del "riesgo de lo que está haciendo Sánchez, que lleva años empeñado en robar las elecciones, alterar el resultado", mencionando que "en este proceso incumple los autos del Tribunal Supremo y pone urnas de cartón".

"Cualquier cónsul que realice actuaciones contra la ley y contra el Tribunal Supremo se va a llevar la correspondiente querella", ha avisado, defendiendo que en Vox quieren "funcionarios que cumplan las leyes, que cumplan las resoluciones judiciales y que no estén al servicio de los intereses de Sánchez".

Además, ha manifestado que "la estrategia fraudulenta de Sánchez ha pasado por ocultar a los españoles y a las propias encuestadoras privadas los datos del CIS y también ha ocultado los datos del voto por correo diario, que sin embargo sí ha tenido el Gobierno".

Por tanto, espera que la Junta Electoral Central informe de los votos diarios en cada uno de los consulados "para evitar que el último día aparezcan de repente un montón de votos", de forma que "eso permitirá una trazabilidad del voto y quitar la incertidumbre, las dudas, el miedo que se ha apoderado de una gran parte de la población ante la eventual posibilidad de fraude".

Frente a todo ello, el dirigente ha llamado a una movilización "masiva" el domingo 29 de noviembre, porque "si hay un voto masivo de los españoles que han sufrido las políticas de Sánchez, ningún intento de alteración impedirá el cambio que España necesita", ha subrayado.

Al respecto, ha aseverado que "hay muchas provincias de España en que Vox está luchando por el último escaño con el PSOE, con el Frente Amplio y partidos separatistas". "No estamos jugando mucho, porque son las elecciones más importantes de la historia democrática de España, las elecciones existenciales de la nación", ha enfatizado.