MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, ha pedido a la ciudadanía "no caer" en la dinámica del voto útil que, a su juicio, tratan de movilizar las encuestas; asegurando que se está intentando así que Podemos "desaparezca".

"Hay un intento de decir que Podemos lleva muerto diez años y que Podemos desaparezca", ha expresado este domingo la candidata de Podemos durante una entrevista en el programa 'La última hora' de La Séptima, recogida por Europa Press.

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