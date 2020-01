Vox exige a Moreno que "lidere la oposición al Gobierno felón" de Sánchez y tenga "firmeza" frente a sus "atropellos"

Publicado 08/01/2020 12:50:19 CET

SEVILLA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vox ha reclamado este miércoles al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), que "lidere la oposición al Gobierno felón" de Pedro Sánchez y tenga "firmeza" frente a los "atropellos" a los derechos de los españoles y a los "desafíos a la legalidad y al orden constitucional" que se están anunciando.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, quien ha iniciado su intervención diciendo que a

Vox "le importa un comino la gobernabilidad de Andalucía": "Ahí lo dejamos. Si esta frase fuera cierta, ¿qué se diría desde el PSOE o desde Adelante Andalucía?".

Hernández ha planteado este escenario al hilo de que la diputada de ERC Montserrat Bassa manifestara ayer, durante su intervención en el debate de investidura que se desarrolló en el Congreso de los Diputados, que le importaba un "comino la gobernabilidad de España".

Ha mostrado su preocupación por que desde un partido que sustenta al nuevo Gobierno de PSOE y Podemos se haya dicho eso "abiertamente", mientras que ha alertado de que el Ejecutivo también se sustenta en partidos que tienen en sus filas a "criminales convictos y confesos", en referencia a EH Bildu.

Hernández ha planteado si realmente es "crispar" denunciar esta situación y convocar a la ciudadanía para que legal y legítimamente haga ver al Gobierno central que está pactando "con partidos de criminales". "No se puede hablar de crispación y es perfectamente legítimo y consecuente hablar de infamia", ha apuntado.

Ante esta situación, Alejandro Hernández ha señalado que Vox, socio de investidura del PP en Andalucía, va a exigir al Gobierno de Moreno una "especial firmeza": "Que asuma con decisión el liderazgo desde Andalucía para actuar contra la desmesura y los desafios a la legalidad y al orden constitucional que se vienen anunciando por Sánchez y sus socios".

El portavoz parlamentario de Vox ha añadido que si Juanma Moreno flaquea en esa obligación que le corresponde, se lo harán ver.

Ha expuesto que la firmeza "significa la voluntad política de no ceder, de

demostrarle al adversario político que no estamos dispuestos a transigir con determinadas líneas de actuación. No se puede hablar de mano tendida cuando lo que se viene haciendo desde el Gobierno son atropellos a nuestros derechos, no solo como ciudadanos, sino como españoles".

"Le corresponde a Moreno, desde Andalucía, el liderar esa oposición al Gobierno felón que está en Madrid", ha insistido Alejandro Hernández.

Asimismo, Hernández ha recordado las concentraciones convocadas el próximo domingo, a las 12,00 horas, ante todos los ayuntamientos del país por parte de la plataforma Defender España y ha invitado al Gobierno andaluz a participar.