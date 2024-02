Vox exige en Peñarroya-Pueblonuevo a las Administraciones celeridad para devolver el agua a la zona norte de Córdoba

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO (CÓRDOBA), 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Vox en Córdoba, Paula Badanelli, ha insistido en Peñarroya-Pueblonuevo sobre la grave situación que sufre la zona con el problema del agua: "No podemos callar ni resignarnos, aquí hay miles de personas en la comarca que abren sus grifos y el agua que sale ni se puede beber ni se puede utilizar para duchar niños y apenas para lavarse los dientes", ha dicho.

Así lo ha explicado Badanelli junto a la portavoz de Vox en la localidad, María José Muñoz, y el coordinador de zona en Pozoblanco, Ventura Redondo: "Es un problema que tanto PSOE como PP quieren tapar porque ambos tienen su parte de responsabilidad pero en Vox vamos a hablar alto y claro porque aquí los vecinos tienen un auténtico problema al que no le dan solución. A nuestra compañera, Maria José Muñoz, los vecinos acuden aburridos de la situación que están viviendo ante la indolencia de las Administraciones".

La portavoz municipal, María José Muñoz, por su parte ha señalado que "hace unas semanas manifesté el malestar del Grupo Municipal de Vox con el tema del agua ya que en las partidas presupuestarias no se ha incluido nada para mejorar la situación, no se hacen además concentraciones ni manifestaciones para reclamar el agua, hay que recordar a este equipo de Gobierno que Peñarroya-Pueblonuevo no tiene agua".

La presidente también ha anunciado reuniones y encuentros con diferentes sectores en la zona de Pozoblanco. Así, Ventura Redondo ha explicado que "la falta de agua es un elemento común que viene dándose desde hace varios años en la zona norte y que afecta a más de 80.000 vecinos que tienen agua turbia y no potable saliendo de sus grifos, una situación a la que, lamentablemente se están acostumbrando".

Por esta razón, "vamos a establecer reuniones con diversos sectores en el Guadiato para tomar el pulso a la sociedad y reclamar a las administraciones competentes que cumplan los plazos y denunciar así la pasividad que están teniendo y la lentitud con este problema tan importante. Que se echen menos fotos y que se arremanguen más para que pongamos fin a esta situación tan lamentable".

Por último, Badanelli ha criticado que "el presidente de la Diputación de Córdoba no reciba a la plataforma y que los alcaldes no se manifiesten por los intereses de los ciudadanos. Aquí la falta de agua es más que la sequía, aquí afecta a la agricultura, a los comercios, a las empresas y por tanto no podemos seguir con la dejación por parte de las Administraciones, por eso desde VOX vamos a exigir constantemente que cumplan con su responsabilidad".