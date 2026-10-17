Vox Granada critica "intento de alteración del censo ante el exagerado aumento del voto exterior" por la Ley de Nietos

El presidente de Vox Granada y parlamentario andaluz, Ricardo López Olea, ha criticado el aumento del 16% del censo electoral de residentes en el extranjero en la provincia. - VOX

GRANADA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox Granada y parlamentario andaluz, Ricardo López Olea, ha criticado el aumento del 16% del censo electoral de residentes en el extranjero en la provincia de Granada y ha dicho de que la conocida como Ley de Nietos puede tener consecuencias en el resultado de las próximas elecciones, por lo que ha exigido "controles y transparencia para evitar irregularidades y garantizar que se respete la legalidad electoral".

Desde Vox señalan que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 62.594 personas figuran en el Censo Electoral de Españoles Residentes Ausentes (CERA) de Granada, un 16% más que a finales de 2023, cuando eran 53.910, "lo que coincide con la aplicación de la Ley de Nietos".

Y añaden que en las elecciones generales de julio de 2023 bastaron 9.843 votos para decidir el séptimo diputado por Granada. "Unos pocos miles de votos pueden decidir un escaño", ha señalado López Olea, que considera que el crecimiento del censo exterior "obliga a prestar especial atención a las garantías del proceso electoral".

El aumento es especialmente significativo en algunos municipios de la Alpujarra. Así, en Murtas, 1.067 personas figuran en el CERA, el 76,2% del censo, frente a las 867 de 2023. De los siete municipios granadinos donde más de la mitad del censo reside en el extranjero, seis están en la Alpujarra. Granada capital suma 18.932 electores en el CERA, un 12,6% más, mientras que Motril alcanza los 3.448, un 23,1% más.

VOX EXIGE QUE SE CUMPLA LA RESOLUCIÓN DEL TS

López Olea ha calificado de "auténtico fraude de ley" la situación denunciada por su partido en relación con los inscritos en el CERA que obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática.

"Y pese al triunfo de Vox tras conseguir que el Tribunal Supremo pare este 'intento de pucherazo' del Gobierno 'mafioso' del PSOE", López Olea ha animado a los ciudadanos "a entrar en el mapa interactivo que ha preparado Vox, donde se puede comprobar, por colores, "el riesgo del fraude preparado por este Gobierno" para las elecciones del 29N.

"El resultado de este 'pucherazo' podría ser la continuidad de Sánchez en el Gobierno, lo que supondría la continuidad del aumento de los precios de la vivienda, de la precariedad laboral, de la corrupción socialista, de las infraestructuras tercermundistas, de la inseguridad, de la invasión y de la oscuridad", ha afirmado López Olea.