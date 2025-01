Vox llevará al Parlamento Europeo la "expropiación" de olivar para instalar una megaplanta fotovoltaica en Lopera (Jaén)

LOPERA (JAÉN), 8 (EUROPA PRESS)

Vox ha anunciado que llevará a la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo la "expropiación forzosa" de olivar en Lopera (Jaén) y otros términos municipales cercanos para la instalación de una "megaplanta fotovoltaica" con el objetivo de defender los intereses de los agricultores.

Así lo ha indicado el jefe de la delegación de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, quien se ha desplazado este miércoles a la localidad loperana para reunirse con miembros de la Plataforma de Afectados Campiña Norte por la expropiación de olivar para la construcción de una megaplanta fotovoltaica.

"No puede ser que esa Agenda 2030 se imponga al impacto ambiental, al impacto en la flora, en la fauna y, sobre todo, en el modo de vida de cientos de vecinos y de familias de Jaén", ha denunciado, no sin añadir que "esto no es desarrollo sostenible", sino "solo riqueza para unos pocos y ruina para la mayoría de los jiennenses".

Para Buxadé, la construcción de esta megaplanta fotovoltaica "pone de manifiesto la desidia, la falta de interés de la Junta de Andalucía, y de los ayuntamientos afectados por la defensa del sector olivarero en Jaén y en Andalucía".

A su juicio, además, la megaplanta fotovoltaica ha destacado por su "falta de transparencia, la falta de información, y la actuación autocrática por parte de la Junta de Andalucía y de las empresas que lo promueven este proyecto", que "a todas luces aparece como un proyecto fraudulento".

El responsable de Vox ha defendido la soberanía energética como "la capacidad de la nación de generar energía suficiente para cubrir las necesidades del pueblo y de la industria", por lo que no renuncian "a ninguna fuente".

"Estamos a favor de las energías renovables, de la eólica, de la solar, fotovoltaica, por supuesto, incluso de la nuclear y de la energía hidráulica. Sin embargo, no a costa de los productores de olivo de aceite aquí en Jaén o en general en Andalucía", ha señalado.

El eurodiputado ha afirmado que los productores de aceite de oliva "están siendo perseguidos por la vomitera legislativa de Bruselas, del Estado, de las comunidades autónomas" y ahora "les han generado un nuevo enemigo: los inversores de las energías renovables".

Tras apuntar que "se está produciendo un daño brutal a una industria que es la mejor del mundo", ha criticado que tanto desde Bruselas como desde el Gobierno de España y la Junta de Andalucía "se destruya la producción de aceite aquí en Jaén para que nos traigan aceite de Marruecos".