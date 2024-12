Vox no asistirá al "invento" de Moreno del Día de la Bandera y ve el 4D como "el día de la casta política en Andalucía"

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ningún representante de Vox asistirá este miércoles 4 de diciembre a los actos institucionales con motivo del Día de la Bandera de Andalucía por considerar que se trata de un "invento" del presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), para intentar "tapar los problemas" de la comunidad y que ha convertido el 4D en el "día de la casta política en Andalucía".

Así lo ha anunciado este martes el portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa durante la que ha acusado a Moreno de instaurar el Día de la Bandera "copiando lo que hacían los socialistas para tapar su mala gestión y su corrupción".

Gavira se ha mostrado convencido de que "en la inmensa mayoría de los hogares de Andalucía no se celebra el 4D" y ha subrayado que el interés de Vox se centra en los problemas de los andaluces "derivados del mal funcionamiento de los servicios públicos y de esas condiciones de vida que el Gobierno de Moreno no apuntala ni mejora".

"Lo de mañana --por el 4D-- es un invento de la casta política de PP y PSOE, aunque no fuesen ellos los que lo hiciesen de forma oficial", ha insistido el portavoz parlamentario de Vox, que ha asegurado que la presencia de Vox en este acto supondría reconocer que "somos parte de la casta política".

Tras recordar que el PP presentó "una sola iniciativa" sobre las movilizaciones del 4-D de 1977 durante más de 30 años antes de llegar al Gobierno andaluz, Gavira ha indicado que Vox "no va a negar la evidencia" de que aquel día "los andaluces salieron a la calle", pero ha insistido en que el Día de la Bandera "es un invento del PP para hacerse más andalucista que el PSOE o que los partidos de izquierda".

"Cuando uno es andaluz y se siente andaluz, no lo va presumiendo entre los propios andaluces. A mí no hay nadie de aquí que me gane en andalucismo, ni yo gano a nadie. Pero lo que nosotros entendemos por andalucismo es resolver los problemas de los andaluces. Menos banderas y menos fiestas y más soluciones a los problemas de los andaluces, porque para eso estamos nosotros aquí. Y ni los de ahora ni los de antes consiguen resolver los problemas que tenemos los andaluces", ha concluido.