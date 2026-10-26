Vox pacta con PP no presentar candidato al Senado el 29N en Cádiz y un único nombre en Sevilla, Huelva, Granada y Jaén

El líder de Vox, Santiago Abascal (2d); el presidente Vox en Andalucía, Manuel Gavira (2i); y la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán (c) en un acto de precampaña en Estepona (Foto de archivo). - Álex Zea - Europa Press

MADRID/SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha renunciado a presentar candidatura propia para el Senado en seis provincias --entre ellas, Cádiz--, y presentará un único candidato en otras 14 --entre las que figuran cuatro andaluzas; en concreto, Sevilla, Huelva, Granada y Jaén-- para frenar el acuerdo del PSOE, Frente Amplio y las izquierdas territoriales, según ha anunciado la formación.

En concreto, Vox no presentará candidatura propia en Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares, y presentará un único candidato en Sevilla, Huelva, Granada y Jaén, así como, fuera de Andalucía, en Asturias, Badajoz, Álava, Navarra, Cáceres, Huesca, Zaragoza, Alicante, Cuenca y Pontevedra. En las 23 provincias restantes, Vox concurrirá al Senado con normalidad.

Vox y el PP han mantenido conversaciones discretas para armar una candidatura conjunta para la Cámara Alta que permita a los 'populares' retener la mayoría absoluta y alcanzar los tres quintos de representación, cifra que faculta para elegir nombres para renovar instituciones como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los de Santiago Abascal han destacado que Vox y el PP "son formaciones políticas muy diferentes, con discursos muy distintos", pero "no es ningún secreto" que coinciden "en la necesidad de expulsar a la organización criminal de Pedro Sánchez de las instituciones".