Vox pide al gobierno local del PP en Córdoba "que no mienta más y no asfixie a los cordobeses con los impuestos"

CÓRDOBA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en Córdoba, Paula Badanelli, ha lamentado este martes que, "una vez más, comienza el curso político y no tenemos ni propuesta de ordenanzas" fiscales "ni de presupuesto" municipal en el Ayuntamiento de Córdoba, lo que la ha llevado a pedir al gobierno local del PP "que no mienta más y no asfixie a los cordobeses con los impuestos".

Según ha informado Vox en una nota, Badanelli, a quien la edil de Hacienda, Blanca Torrent (PP), ha convocado a una reunión en unos días, ha afirmado que en su formación no tienen "muchas esperanzas de que quieran contar con Vox para estas ordenanzas y que, una vez más, sea marketing político", y ha destacado que "a pesar de los titulares y titulares y de ruedas de prensa triunfalistas anunciando bajada de impuestos para los cordobeses la realidad está aquí".

La portavoz municipal de Vox ha explicado que "el IBI de 2018 de una vivienda en el barrio de la Fuensanta es de 162,68 euros, mientras que el IBI de la misma vivienda en 2024 es de 162,68 euros. En cuanto a cocheras, una aquí en la Calle de la Feria, en 2018 pagaba 155,47, y en 2024 paga 155,46", lo que la ha llevado a preguntar "¿dónde está la bajada de impuestos y tasas?" prometidas por el alcalde, José María Bellido (PP).

Badanelli ha insistido en que "una vez más asistimos a una nueva estafa del PP, que miente más que habla y no cumple con los compromisos ni con los ciudadanos, ni con la oposición. Además recordamos que en el otro mandato el PP firmó con Vox un acuerdo de bajada de impuestos que no ha cumplido".

En cuanto a la tasa de basuras, la portavoz de Vox ha criticado "la subida de casi 100 euros, más de un 30%, ya que en 2018 una vivienda pagaba 231,26 mientras que en 224 paga 312,05, una subida injustificada que viene a demostrar la incapacidad de gestión".

Por último, Badanelli ha pedido al PP que "tengan un poco de pudor, que no mientan siempre y que cuando anuncien una bajada de impuestos la hagan. Lo que no pueden hacer es seguir recaudando, que haya dinero que no se gaste y que Córdoba esté sucia, las calles estén en mal estado o los parques infantiles sigan sin entoldar".