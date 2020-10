Vox pide la renuncia de los siete tenientes de alcalde de Granada

GRANADA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo de VOX en el Ayuntamiento Granada ha exigido su renuncia a los siete tenientes de alcalde del equipo de gobierno y ha cuestionado la necesidad de mantener el gasto extra de 35.000 euros anuales que suponen estas Tenencias de Alcaldía después de que el regidor, Luis Salvador (Cs), que se encuentra en aislamiento domiciliario tras haber dado positivo en coronavirus, no haya delegado sus competencias.

El portavoz del grupo, Onofre Miralles, ha recordado en una nota que "el 28 de septiembre el alcalde dio positivo por Covid-19 tras realizarse una PCR y desde entonces se anuló su agenda pública", cuestión que conlleva a su juicio "una evidente discapacidad funcional y la necesidad de un tratamiento médico", lo que "justifica una baja médica".

"A la vista de que no solo no se ha producido la baja médica, sino que tampoco se han delegado las competencias del alcalde en ninguno de los tenientes alcaldes, exigimos la renuncia a las Tenencias de Alcaldía del equipo de gobierno, dado que la conducta del señor Salvador hace que esta figura no tenga ningún sentido más que el derroche del dinero de los granadinos", ha insistido.

Respecto al trabajo que desempeña Salvador, Vox entiende "que se ve mermada su capacidad laboral, en cuanto se anula tanto su agenda oficial como su firma física en los decretos, además de todos los actos institucionales que han sido cancelados, pese a que él --según ha dicho-- insiste en que puede trabajar desde el chiringuito en San Cristóbal o confinado en casa por Covid-19".

Por otra parte, el grupo municipal de Vox ha solicitado información al Área de Personal y a Secretaría General sobre "si comunicaron al alcalde la evidente discapacidad funcional para estar al cien por cien en sus funciones, lo que --según insiste-- obliga a su baja médica".