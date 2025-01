Vox plantea de nuevo un plan de regeneración para el barrio de Huerta de la Reina

CÓRDOBA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha informado este martes sobre la moción que su grupo presentará en el próximo Pleno Ordinario para "la regeneración" del barrio de Huerta de la Reina. "Es la tercera vez que traemos esta moción al Pleno, porque el PP no ha cumplido ni uno de los puntos de la moción, dejando abandonados a los vecinos", ha advertido.

En una nota, Badanelli ha mostrado su "indignación" al respecto, "es una pena el abandono al que le tiene sometido el gobierno del PP a esta barriada". A su juicio, "no se explica que con la subida de impuestos que ha llevado a cabo, no haga nada; no se explica que teniendo en las cuentas corrientes municipales en torno a 200 millones de euros sin invertir, este equipo de gobierno no sea capaz de hacer nada en los barrios para que los vecinos vivan un poco mejor", ha lamentado.

Desde Vox van a "seguir insistiendo, peleando para mejorar los barrios", ha aseverado, para expresar que "es una lástima la mayoría absoluta que nos deja con las manos atadas y que permite al equipo de gobierno del PP aplicar el rodillo y hacer lo que les de la gana en detrimento de la ciudad".

La moción vuelve a recoger acciones para mejorar la accesibilidad, mejoras en el tráfico y en movilidad, un plan de intervención urgente en los solares abandonados, tanto los que cuentan con edificaciones en estado de abandono o ruina, como los que no, especialmente y de forma urgente en los de la Calle Goya, "que presentan un estado insalubre intolerable".

Y también desde Vox se insta al equipo de gobierno a que "contemple la dotación económica y las partidas presupuestarias necesarias para el desarrollo del Plan de Regeneración de Huerta de la Reina, incluyendo los que correspondan para el cumplimiento del punto primero, así como a la elaboración de un cronograma de ejecución de las mismas", ha indicado la edil.