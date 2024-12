Vox pregunta a la Junta "cómo va a reaccionar" ante el registro de viajeros que "choca contra la legislación"

SEVILLA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza de Vox Cristina Jiménez ha exigido este lunes al Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP-A) que explique "cómo va a reaccionar" ante la puesta en marcha por parte del Ejecutivo central del registro de hospedaje y de alquiler de vehículos que "vulnera nuestra intimidad y choca contra la legislación que protege los datos personales".

Así lo ha reclamado la diputada autonómica de Vox en una nota en la que ha acusado al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, de estar utilizando a los operadores turísticos como la "KGB del Gobierno" con dicho registro de hospedaje y de alquiler de vehículos que "ha impuesto por decreto".

Cristina Jiménez ha subrayado que este registro "no se está aplicando en ningún país del mundo respecto a una población, no solamente extranjera sino a la nacional, que quiere alquilar un coche u hospedarse", y ha sostenido que, "con esta medida impuesta por el Ejecutivo central del PSOE, no solo se está aumentando la burocracia", sino que "se está poniendo en serio peligro uno de nuestros principales motores económicos, tanto de Andalucía como de España, como es el turismo".

En esa línea, la representante de Vox ha puesto de relieve que "el sector turístico que nos visita, y que solo en 2023 se dejó en nuestra tierra 19.900 millones de euros, ya ha anunciado que pueden buscar otros destinos turísticos".

La parlamentaria de Vox también ha mostrado su "preocupación" porque este registro de viajeros puede ir "contra la Ley de Protección de Datos", al tiempo que puede "vulnerar ese artículo que goza de súper protección jurídica en nuestra Constitución" como es "el derecho a la intimidad del artículo 18".

Así, Jiménez ha exigido al Gobierno andaluz de Juanma Moreno que explique "cómo va a reaccionar" ante la puesta en marcha por parte del Ejecutivo central de Sánchez de este registro "que vulnera nuestra intimidad y choca contra la legislación que protege los datos personales", advirtiendo de que el mismo "ya está produciendo consecuencias en todos los operadores turísticos e incluso en los turistas, fuente de empleo y riqueza en nuestra tierra", ha concluido la diputada de Vox.