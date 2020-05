Vox urge al Gobierno a modificar el criterio para el desconfinamiento en Granada

GRANADA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo provincial de Vox ha presentado una propuesta urgente en la Diputación de Granada para instar al Gobierno a que aplique un criterio de desconfinamiento por distritos sanitarios, "no en su totalidad, como ha decidido el Ministerio de Sanidad, y lograr así que la zona Sur y Nordeste" de la provincia "accedan" a la fase 1 del plan de desescalada.

En una nota de prensa, la portavoz del grupo provincial de Vox en Granada, Cristina Jiménez, ha explicado que "el proceso de atenuación del confinamiento por fases llevado a cabo por el Gobierno de la nación se ha producido de manera desigual en distintos territorios de nuestro país"

"La inseguridad que causa entre la población que el Gobierno no solo no determine un criterio claro a aplicar" sino que el hecho de que "lo haga de forma desigual" da lugar, según Jiménez, a que "la ciudadanía se sienta desprotegida y engañada, y a que se solivianten por ver que a quienes cumplen con el confinamiento se les ignora, y a los que no los cumplen con iguales criterios pero son socios del Gobierno de España, se les premia".