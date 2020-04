Vox ve una "mala idea" la mesa parlamentaria y urge a la Junta a reactivar la comisión sobre el pacto presupuestario

SEVILLA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, ha calificado este domingo como una "mala idea" la creación de una mesa o comisión en la Cámara autonómica para impulsar la alianza por Andalucía promovida por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, para hacer frente a las consecuencias de la pandemia del coronavirus Covid-19 y ha anunciado que su partido pedirá esta misma semana al Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos (Cs) reactivar la comisión de seguimiento del pacto presupuestario.

En un comunicado, Hernández ha asegurado que no se entiende "el empeño del presidente de la Junta en esa alianza por Andalucía" y ha criticado que este domingo haya planteado que se concrete en una comisión parlamentaria donde comparezcan representantes de la sociedad en general.

"¿Tenemos que constituir una comisión parlamentaria para escuchar a los

empresarios, a los representantes de los autónomos, a los trabajadores? Es algo

absurdo. Nos parece una mala idea", ha asegurado el portavoz parlamentario de Vox, que se ha mostrado convencido de que "en estos momentos esa comisión no sirve para nada".

Tras subrayar que Andalucía "necesita actuaciones inmediatas y no se puede arreglar con los que han causado nuestras carencias estructurales y con los que han agravado esta crisis desde Madrid, negando la financiación esencial para enfrentar la terrible situación que estamos viviendo", Hernández ha advertido a la Junta de que Vox no se va "a prestar a estas maniobras calculadas de cara a la galería".

"Tenemos unos pactos presupuestarios suscritos con el Gobierno que a nuestro entender son perfectamente operativos en cuanto se refiere a definir políticas económicas", ha defendido Hernández, que ha avanzado que Vox se pondrá esta semana en contacto con el consejero de Hacienda, Juan Bravo, para solicitar la reactivación de la comisión de seguimiento del pacto presupuestario porque "si el Gobierno de la Junta quiere contar con Vox, la mejor forma de hacerlo es sin

fuegos de artificio y discursos vacíos".

MORENO UTILIZA SUS COMPARECENCIAS PARA "HACER PROPAGANDA"

Sobre la comparecencia de Moreno tras la séptima reunión por videoconferencia de presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde el inicio de la pandemia, el portavoz parlamentario de Vox ha criticado que Moreno no hiciera estos anuncios el pasado viernes en su comparecencia en la Diputación Permanente y ha lamentado que siga "utilizando las comparecencias en rueda de prensa para hacer propaganda de su gestión de la crisis del Covid-19", ya que considera que en vez de ofrecer una "comunicación informativa" está ofreciendo "un modelo muy similar al del Gobierno de la nación".

Hernández ha advertido a Moreno de que, "aunque el gesto de la corbata negra bien está, no es suficiente" y ha defendido que "no hay mejor muestra de respeto que exigir responsabilidades a los que con su negligencia criminal no tomaron las medidas necesarias para evitar el contacto masivo pese a que tenían información y precedentes a la vista de lo que estaba ocurriendo en otros países".

En su opinión, Moreno también "ha puesto en evidencia la total ausencia de mecanismos de comunicación y sincronía entre el Gobierno y las comunidades

autónomas" porque tras cuatro horas de reunión virtual "ni siquiera sabemos cómo se va a producir el desescalamiento, ya que pese a que tienen hechos sus planes, nos los darán a conocer cuando más les interese desde el punto de vista estrictamente partidista".

"Nos parece poco serio ver a un presidente de la Junta intentar explicar sin mucho éxito si se puede acudir a la playa o no", ha lamentado Hernández, que se ha mostrado convencido de que el "desconfinamiento será asimétrico" por ser "la única opción en un Estado autonómico en el que algunas regiones se dedican abiertamente a intentar destruirlo".

En su opinión, el proceso de desconfinamiento "será más alocado que gradual y se llevará a cabo de manera desordenada, mirando cada taifa su ombligo y permitiendo a Sánchez desentenderse de los problemas que su dejación de poderes como mando único está generando". "Sin test es una ruleta rusa, se lo dijimos el viernes y así lo ha reconocido el propio Moreno a preguntas de un periodista", ha concluido el portavoz parlamentario de Vox.