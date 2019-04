Vox vota contra una iniciativa en defensa de la tauromaquia aprobada en el Parlamento andaluz con apoyo de PP, Cs y PSOE

Publicado 11/04/2019 14:00:45 CET

SEVILLA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vox ha votado en contra de una proposición no de ley para la defensa, preservación y reconocimiento de la tauromaquia, que ha aprobado este jueves la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior del Parlamento andaluz, con los apoyos de PP-A, Cs y PSOE-A y el rechazo de Adelante Andalucía y Vox.

En virtud de la citada iniciativa impulsada por el PP-A, que ha incluido enmiendas de PSOE-A y Cs, la Cámara andaluza reconoce el valor estratégico de la tauromaquia, por su contribución a la creación y mantenimiento de empleo, a frenar el despoblamiento rural, al crecimiento económico así como por su compromiso con la conservación de la biodiversidad, en su mas amplio sentido, y al mantenimiento genético de una raza, el toro de lidia, singular y mundialmente reconocida.

Asimismo, el Parlamento de Andalucía reconoce a la tauromaquia como manifestación artística imbricada en la cultura tradicional y reconoce el respeto a la libertad de aquellos de desde su libre elección la defienden y sustentan, bien directamente o como espectador.

Junto a ello, insta a la Junta a fomentar y divulgar la cultura taurina e implementar medidas de apoyo que atiendan las necesidades del sector, entre ellas, fomentar la formación o aprendizaje de los futuros profesionales taurinos, y proteger y enriquecer este patrimonio y manifestación cultural de la Fiesta de los Toros a través del apoyo

a las escuelas taurinas.

También reclama al Gobierno andaluz que impulse un proyecto de Ley de defensa y promoción de la tauromaquia, fuente de riqueza y empleo, y patrimonio cultural de Andalucía; que impulse la actividad del Consejo de Asuntos Taurinos de Andalucía, y que mantenga el apoyo de financiación a la RTVA para continúe con la programación dedicada al fomento y promoción de la tauromaquia.

De igual modo, la Cámara entiende necesario impulsar el Plan Estratégico Nacional de Fomento y Promoción de la Tauromaquia (Pentauro) que recoge medidas de fomento y protección relacionados con la sostenibilidad económica, social y medioambiental en este sector, así como de impulso a la investigación y la innovación en el mismo.

Junto a ello, acuerda dar traslado de estos acuerdos al Ministerio de Cultura y al de de Transición Ecológica y a los portavoces de los grupos con representación en el Congreso y en el Senado.

VOX CREE QUE ESTA INICIATIVA ES "PAPEL MOJADO" Y RECLAMA UNA LEY

En el turno de intervención de los grupos, el diputado de Vox Benito Morillo ha justificado el rechazo a la iniciativa argumentando que están "hartos de declaraciones de intenciones que se quedan en papel mojado", por lo que exigen que el Gobierno andaluz, en virtud del acuerdo de investidura firmado con Vox, impulse un proyecto de ley de protección integral de la tauromaquia. En su opinión, la presente iniciativa no es más que "una maniobra que hace perder el tiempo". "Comiencen a legislar", ha demandado.

En defensa de la iniciativa, el diputado del PP-A Toni Marín ha indicado que el primer motivo para apoyar esta proposición no de ley es que 50.000 personas viven de este sector "en la comunidad con más paro de España". Se trata, según ha apuntado, de un sector que genera 850 millones en Andalucía cada año, un 0,5 por ciento del PIB. "No les pedimos que les gusten los toros sino las personas y son muchas las que viven de ello", ha destacado el parlamentario.

Ante el posicionamiento de Vox, el diputado 'popular' se ha mostrado "sorprendido", asegurando que no tiene sentido el planteamiento que realiza este grupo. En su opinión, el rechazo se debe que "les molesta que traigamos nosotros esta iniciativa y no ustedes, pero la tauromaquia no es patrimonio de nadie", ha defendido Martín.

La diputada de Cs Teresa Pardo ha criticado la "arrogancia" de Vox en su posicionamiento y que "pretenda dar lecciones en materia de tauromaquia cuando vota en contra de una iniciativa en su defensa". Ha dicho que Cs defiende que mientras que no se aborde un debate sobre la vida animal en el Congreso "no debe haber prohibiciones y se debe defender la tauromaquia y la libertad de las personas de acudir a estos eventos".

En nombre de Adelante Andalucía, la parlamentaria Ana Naranjo ha mostrado el rechazo de su grupo a la iniciativa y ha defendido la necesidad de que el sector de la tauromaquia no cuente con ayudas públicas. Ha advertido del maltrato animal que se da en las corridas de toros y ha destacado que estos eventos cada vez tienen "un público más restringido y cuentan con menor apoyo social".

El diputado del PSOE-A Francisco Conejo ha sostenido que la tauromaquia es una "seña de identidad" de Andalucía y que reúne valores "ecológicos, culturales y económicos". Ha puesto en valor las medidas y el apoyo de los anteriores gobiernos socialistas a este sector y ha señalado que si hay grupos que pretenden buscar la confrontación con el PSOE-A en esta materia "han errado completamente".