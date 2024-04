Yolanda Díaz abrirá con Moreno una ronda con presidentes autonómicos para impulsar el empleo de mayores de 52 años

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, interviene en la IV edición del foro económico 'Wake Up, Spain!'

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, interviene en la IV edición del foro económico 'Wake Up, Spain!' - Eduardo Parra - Europa Press

SEVILLA/MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, abrirá con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, una ronda de reuniones con dirigentes autonómicos para impulsar el empleo de los mayores de 52 años, muchos de los cuales son parados de larga duración.

Así lo ha anunciado este viernes durante su intervención en el Foro 'Wake Up Spain', organizado por 'El Español', en la que ha recordado que el Gobierno, en el marco de la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, aprobó destinar 606 millones de euros para abordar el paro de larga duración, que afecta a casi 1,1 millones de personas en España, y singularmente el de los mayores de 52 años.

"Decidimos priorizar las políticas activas de empleo y la mejora de la empleabilidad de este colectivo. Lo hemos decidido porque es ahí donde tenemos el problema central de personas paradas en nuestro país y que además permanecen más tiempo en situación de desempleo", ha explicado.

La ministra ha indicado que tras dos años impulsando desde los acuerdos de la Conferencia Sectorial el empleo de los jóvenes, cuya tasa de paro es actualmente "la más baja de la historia", hay que lograr ahora que los mayores de 52 años que están en paro encuentren un trabajo.

En este sentido, ha anunciado que se reunirá con los presidentes de las comunidades autónomas, empezando con aquellas que tienen las cifras de paro más elevadas, como Andalucía.

"Ayer ya he tenido una pequeña conversación con el presidente de la Junta de Andalucía y nos reuniremos con las siguientes comunidades autónomas justamente para abordar la mejora de este colectivo y reducir la tasa de desempleo en España", ha apuntado Díaz.

"Una persona de mi edad, que tengo 52 años, que seguramente en mi profesión de la abogacía me encuentro en lo mejor de mi profesión, si yo me someto a un proceso de selección, sencillamente por ser mujer y tener 52 años, me van a excluir. Y creo que esto es un comportamiento que tenemos que cambiar, que yo les pido a las empresas, y también, desde luego, desde la agencia pública tenemos que cambiarlo", ha subrayado.

Todo con el objetivo, ha añadido, de "revertir" previsiones de desempleo como las publicadas recientemente por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

DAR "VOZ" A LOS TRABAJADORES EN LAS EMPRESAS

Durante su intervención, la ministra también ha defendido la necesidad de democratizar las empresas y permitir la participación de los trabajadores en las mismas.

"No se puede hacer ninguna gran transformación sin las empresas y sin el mundo del trabajo dentro", ha apuntado Díaz, que ha insistido en que en los lugares en los que se toman las decisiones, los trabajadores deben tener presencia.

"No vamos a poder emprender cambios de verdad en el modelo productivo si no tenemos a la voz del trabajo dentro de esos lugares en los que se toman las decisiones", ha subrayado.

Díaz también ha hecho referencia a la "historia de éxito" que ha supuesto la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), cuya revalorización ha servido para recortar la brecha retributiva entre hombres y mujeres en un 25% y para "tirar todos los salarios hacia arriba".

En este punto, ha afirmado que el comité de expertos del SMI será "permanente" y evaluará los impactos económicos y sociales de la política de subidas del salario mínimo.

La vicepresidenta ha recordado que tiene varias mesas de diálogo social abiertas son sindicatos y empresarios, como las que abordan la reducción de la jornada laboral semanal y la reforma del subsidio por desempleo, y espera poder cerrarlas con acuerdo.