Brenes (Sevilla) recibe una inyección superior a los tres millones de euros del Contigo y Actúa para inversiones

SEVILLA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, se ha desplazado este martes a Brenes (Sevilla), donde se ha reunido con el alcalde, Jorge Barrera, su equipo de gobierno y miembros de la corporación municipal para informarles de las inversiones que podrá acometer el municipio mediante el Plan Actúa, al que se suman las cuantías que reciben a través del Plan Contigo. En total, más de tres millones de euros para inversiones.

En una nota de prensa, la Diputación ha informado de que en los próximos días se celebrará un Pleno de carácter extraordinario para someter a aprobación el Plan Actúa para dotarlo de cobertura presupuestaria a fin de que en los meses de verano estén ambos planes "en plena gestión por parte de los ayuntamientos". El alcalde de Brenes ha expresado que con el Plan Actúa "ya trabajamos en cómo articular la inversión que recibiremos. Mientras, con el Plan Contigo, estamos acometiendo las obras de la sala de estudio 24 horas, la sala de exposiciones en el Ayuntamiento antiguo y el centro de emergencias".

En materia de empleo y apoyo empresarial, Barrera ha manifestado que está contemplada una pasarela peatonal en el arroyo, junto al polígono, y las ayudas destinadas a autónomos y al comercio de la localidad. El regidor ha expuesto a Villalobos que las obras del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) se encuentran "paralizadas y no sabemos cuándo podremos iniciarlas por el incremento del precio de los materiales".

"La Junta de Andalucía no nos escucha a los alcaldes y parece que no quiere ayudar al respecto, porque ya no solo es el incremento de los materiales, es que se nos han quedado desiertas las licitaciones del material para hacer las obras. Nadie nos suministra el material para poder acometer las obras", ha lamentado.

Al respecto, el mandatario provincial ha expresado su "preocupación" por una subida que va a suponer un sobrecoste de 20 millones de euros y ha reiterado la "conveniencia de negociar con la Junta de Andalucía la revisión de precios de la obra pública que afecta y amenaza con paralizar proyectos, licitaciones y con llevar a la ruina a pequeñas empresas del sector y empantanar pequeñas obras que se acometen en los municipios".

En cuanto a los planes de inversión, Villalobos ha recordado que la Diputación está realizando "el mayor esfuerzo presupuestario y de gestión en los casi dos siglos que tiene de existencia. Un trabajo que nos tiene comprometidos con los ayuntamientos y que se traduce en una inversión de 470 millones de euros de carácter extraordinario a través de los Planes Contigo y Actúa en solo dos ejercicios presupuestarios".

Del Plan Actúa, dotado con 100 millones, ya se han extraído casi 20 para agregarlos al Presupuesto de 2022 a fin de dotarlo de "mayor celeridad" en cuanto a la ejecución de los programas. Así, de los 98 millones iniciales del Plan Actúa, ahora dispone de 78,62 millones. Dicha cantidad se distribuye de la siguiente manera: 40 millones para Cooperación e Inversiones; 17,87 para programas municipales, y 20,75 con destino a programas supramunicipales.

El Ayuntamiento de Bres, del Plan Actúa, va a recibir 680.000 euros. Algo más de 386.000 euros irán al programa de Cooperación e Inversiones; más de 180.000 para prevención de la exclusión social; alrededor de 77.000 a ayudas de emergencia social; en torno a 19.000 para eliminación de desequilibrios tecnológicos y cerca de 2.000 para material deportivo.