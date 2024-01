La Diputación de Sevilla aplaude el uso de fondos provinciales en La Roda para equipamientos culturales y deportivos

LA RODA DE ANDALUCÍA (SEVILLA), 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, se ha reunido este jueves en la localidad de La Roda de Andalucía con su alcalde, Juan José Carnerero, y miembros de la Corporación municipal con los que recorrido las obras acometidas con inversiones provinciales procedentes de diferentes planes. Obras encaminadas a mejorar el equipamiento cultural y deportivo de este municipio sevillano.

Una de ellas es el teatro de usos múltiples Carmelita Molina, en el que recientemente concluyó la tercera fase de las obras, financiadas con fondos del Plan Contigo. Este espacio ha contado con una inversión de 668.000 euros, dispone de un aforo de 233 plazas y está realizado con un arquitectura "moderna y eficiente", ha subrayado el organismo provincial en una nota de prensa.

El alcalde ha manifestado que para rematarlo definitivamente "el espacio está pendiente de disponer de la caja escénica, que quedó fuera de esa subvención, y para ello estamos estudiando qué posibilidades podemos obtener a través de la Diputación para que el teatro quede finalizado".

La tercera fase de las obras ha consistido en dotar a dicho espacio de instalaciones, revestimientos y acabados interiores y exteriores, así como del equipamiento necesario para poner al servicio del municipio este edificio. El alcalde ha expresado que en la reunión previa mantenida con el presidente "hemos expuesto un balance de las inversiones que hemos acometido en La Roda a través de Diputación así como las que tenemos contempladas con el Más Sevilla".

Fernández y Carnerero también han visitado las instalaciones del pabellón deportivo, un proyecto de Sevilla Activa que se ha ido ejecutando por fases mediante diferentes planes inversores. Por una parte, ha contado con cinco fases financieras mediante el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) aplicando fondos simultáneamente de Garantía de Rentas y de Empleo Estable con subvenciones del SEPE para mano de obra, por importe de 589.466 euros y con subvenciones cofinanciadas entre la Diputación y la Junta de Andalucía para materiales con 265.254 euros.

Asimismo, se ha acometido una sexta fase mediante el Plan Contigo por importe de algo más de 90.000 euros; una séptima, con cargo al Plan Actúa por importe de 83.195 euros y una fase adicional para el PFEA 2023. El diseño de este pabellón deportivo responde a una línea de trabajo que ya había sido aplicada a otros pabellones de la provincia realizados por Sevilla Activa. Se trata de dotaciones deportivas que corresponden al tipo PAB-2a de las fichas técnicas del Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía 2007-2016, así como con la normativa sobre Instalaciones Deportivas y de Esparcimiento del Consejo Superior de Deportes.

El alcalde también ha resaltado que en la piscina municipal han comenzado los trabajos de arreglo del perímetro de la infraestructura, la pérgola y el césped mediante el Plan Actúa. Por su parte, el presidente, Javier Fernández, ha expresado que esta visita significa que "llevamos la Diputación a todos los rincones de la provincia, tal y como me comprometí en mi discurso de investidura. Intentaré a lo largo del primer año visitar todas las comarcas y a ser posible todos los municipios para que los alcaldes detecten que tienen a la institución cumpliendo con su función: la de asistir y estar al lado de las necesidades de los municipios".

Por otra parte, ha manifestado que con estos encuentros "se aprecia el buen uso que hacen del dinero público y me parece fundamental que no solo haya una institución que ponga recursos, sino que haya una reciprocidad en cuanto al buen uso que los ayuntamientos hacen de ese dinero. Esa reciprocidad está funcionando bien y acabo de comprobarlo aquí, en La Roda de Andalucía". Por último, Fernández ha manifestado que "he hablado con el alcalde sobre las necesidades de futuro que tiene el municipio y ver de qué manera podemos encajarlas teniendo en cuenta que va a recibir algo más de 400.000 euros del Plan Más Sevilla y que en este mes vamos a aprobar un nuevo plan de empleo y un plan de ayuda social en el que vamos a disponer de otros 20 millones además de solicitar a la Junta de Andalucía que doble esos recursos".

"Me he reunido con toda la Corporación Municipal y considero que hay un buen tono y clima de colaboración entre todos, algo fundamental para llevar adelante todos los proyectos y que el Gobierno de la Roda sienta a la Diputación y a su presidente cerca para que todos los proyectos en los que quieren avanzar tengan nuestro respaldo", ha apostillado.