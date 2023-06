Las obras de conducción de agua de Villaverde (Sevilla), con una inversión provincial de 1,3 millones, están al 30%

VILLAVERDE DEL RÍO (SEVILLA), 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla en funciones, Fernando Rodríguez Villalobos, y el alcalde de Villaverde del Río, José María Martín, han mantenido un encuentro en el que han abordado los proyectos acometidos por el Ayuntamiento de esta localidad mediante planes provinciales como el Contigo y Actúa.

Tras realizar dicho repaso, ambos mandatarios han visitado las obras que en este momento está realizando el Consistorio para la conducción y abastecimiento de agua. El alcalde ha explicado que se trata de una obra "necesaria" de abastecimiento de agua potable, ya que "tenemos carencias no solo de cantidad sino de calidad del agua porque los parámetros de amonio e hierro indican un agua no potable", según informa la Diputación en una nota de prensa.

La obra consiste en una canalización desde Brenes a Villaverde del Río, de tal manera que pasa por varios aljibes que suministran el agua. En estos momentos los dos pozos que sí dan buenos resultados de calidad de agua son los de Mesa Redonda y El Greco, éste último con más capacidad. La conducción pasa por delante del primero de ellos --que está suministrando agua al pueblo-- y El Greco, que es donde termina.

El alcalde ha expresado que para suministrar un agua de calidad "necesitamos contar con el apoyo o respaldo del agua del Consorcio del Huesna". Asimismo, el regidor ha especificado que este apoyo "no quiere decir que entremos en este Consorcio, sino que se trata de algo puntual hasta que solucionemos la conducción del agua y utilizaremos la del Huesna solamente cuando la necesitemos". Martín ha manifestado que "si no tuviéramos ese apoyo puntual de agua del Huesna, no podríamos seguir suministrando agua potable a la red".

Además, el regidor ha explicado que los cortes de agua afectan lo menos posible a la población porque "estamos atentos para que las bombas no se paren por la noche y no se produzca corte de agua y los aljibes funcionen". Asimismo, ha expresado que gracias a la inversión por parte de la Diputación (1,3 millones9 vamos a poder erradicar el problema que tenemos en el municipio tanto de calidad de agua como de cantidad". Las obras, que en este momento de están acometiendo, tienen una duración aproximada de doce meses y ya se ha realizado un 30% de las mismas.

Por su parte, el presidente Villalloblos ha manifestado que la Diputación "no ha dudado en realizar esta inversión porque de esta manera solucionamos un auténtico problema para el municipio porque el agua es básica para la población".

OTRAS INVERSIONES PROVINCIALES

En otro orden de cosas, el alcalde ha valorado "muy positivamente" las inversiones procedentes de la Diputación tanto para las infraestructuras como para la economía del pueblo. Y ha enfatizado sobre las obras realizadas en la Casa de la Cultura o en las instalaciones deportivas, así como en los colegios públicos en los que se han invertido más de 500.000 euros en el último año, "inversiones, en definitiva, que para este Ayuntamiento eran prioritarias" ha dicho.

Esta localidad recibe un total de 3,8 millones entre los planes Contigo y Actúa. Con respecto al Plan Contigo son 3,3 millones los recibidos por el Ayuntamiento, de los que 669.145 euros los destina a inversiones y servicios; alrededor de 742.000 euros al programa de empleo y apoyo empresarial; 40.000 euros con destino a ayudas de emergencia social; algo más de 62.000 euros para apoyar la prevención de la exclusión social; 39.361 euros son los destinados a la reactivación cultural y deportiva; 28.000 euros para la adquisición de vehículos de limpieza viaria; y algo más de 36.000 euros con destino al programa de desequilibrio tecnológico.

Además, este municipio cuenta con una financiación del programa de Casas Consistoriales de consumo energético casi nulo. Un programa que inicialmente estaba dotado con una financiación de 15 millones y que recientemente ha experimentado una ampliación de sus fondos en 3,05 millones. Se trata de una línea de refuerzo financiero con una elevación de la ratio económica por metro cuadrado, que fue tenida en cuenta para el cálculo inicial de las subvenciones correspondientes a las líneas constructivas del programa (proyectos de nueva planta y de ampliación de espacios afectados), con la posibilidad de acceder a una cuantía adicional por cada proyectos para posibilitar que durante la ejecución de la obra se puedan afrontar, en un porcentaje igual para los beneficiarios, las necesidades económicas derivadas de los procesos de modificación, adaptación del proyecto o puesta en uso.

OTROS MUNICIPIOS BENEFICIARIOS DE LAS INVERSIONES

Villaverde del Río es uno de los municipios beneficiarios de este programa junto a El Ronquillo, Gerena, Castilleja de la Cuesta, Las Navas de la Concepción, Marchena, Herrera, El Rubio y Cantillana. Asimismo, este municipio contará con un Plan de Ordenación Urbana tal como se desprende del compromiso de la Diputación, que ya ha completado el proceso de financiación del planeamiento urbanístico con las 72 localidades que lo habían solicitado. En total, la Corporación Provincial ha apoyado esta línea con 14,,1 millones los ayuntamientos en esta materia, de tal manera que se elaborarán 39 Planes Básicos de Ordenación Municipal y 33 Planes Generales de Ordenación Municipal.

Por otra parte, Villaverde del Río recibe alrededor de 513.000 euros a través del Plan Actúa, de los que algo más de 314.000 euros los destina a inversiones y servicios; 50.000 euros a ayudas de emergencia social; alrededor de 120.000 euros a la prevención de la exclusión social; algo más de 18.000 euros a la eliminación de desequilibrios tecnológicos y 2.246 euros para adquisición de material deportivo.