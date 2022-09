El Paseo de la Ría de Huelva será este sábado una pasarela solidaria a través del deporte

HUELVA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 300 personas se han inscrito ya en la prueba deportiva '3 retos por la vida, voy doy', que se celebrará en su cuarta edición este sábado en el Paseo de la Ría de Huelva que organiza la Asociación de Donantes y Tejidos de Huelva (Adotehu) en colaboración con el Puerto de Huelva y el Ayuntamiento de la capital.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, esta iniciativa ha sido presentada este miércoles, así como su cartel, creado por el artista Chema Riquelme, en el Centro de Recepción y Documentación del Puerto de Huelva.

Además de los ya inscritos, la organización, ofrece la posibilidad de formalizar la participación hasta una hora antes de la salida de una iniciativa solidaria cuyo programa incluye una carrera atlética de 9,5 kilómetros entre el estadio Nuevo Colombino y el monumento a Colón y una caminata o una marcha nórdica de cuatro kilómetros en la misma zona.

Adotehu ejerce de organizador y la Autoridad Portuaria de Huelva y el Ayuntamiento de Huelva como "impulsores necesarios e imprescindibles de '3 retos por la vida, voy doy', así como los numerosos patrocinadores", según ha señalado el presidente de la asociación, Rodrigo Ruiz, que ha estado acompañado por la presidenta del Puerto de Huelva, Pilar Miranda, y de la concejal de Participación Ciudadana y Deportes del Ayuntamiento de Huelva, María Teresa Flores.

Asimismo, han tomado parte en el acto el embajador de Adotehu Antonio Macías, beneficiado por un doble trasplante, y la presidenta de la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias de Huelva (AFA), Rocío Muñoz, puesto que la recaudación de la prueba está destinada a este colectivo.

Los objetivos generales de Adotehu están centrados en la difusión, concienciación y comunicación de la importancia de ser donantes y "no tiene necesidades económicas de la envergadura de asociaciones como AFA, que apoyan la investigación y el cuidado directo de pacientes", ha explicado Rodrigo Ruiz, "feliz de que '3 retos por la vida, voy doy' vuelva tras la pandemia con más fuerza que nunca". No en vano, por primera vez será competitiva y tendrá un itinerario lineal "en el bello Paseo de la Ría".

El resto de intervinientes en la presentación ha aplaudido la doble intención solidaria de la iniciativa. En el caso de la presidenta del Puerto ha agradecido a la entidad por elegir el Puerto de Huelva para este "importante evento".

"Nosotros estamos restaurando el entorno portuario, pero no podemos cerrar el círculo si no apoyamos estas causas, si no estamos con la sociedad. Y la cita es importante porque se dan la mano la salud y el deporte, además de ofrecer información sobre la donación. Hay que tener información para poder elegir", ha manifestado Pilar Miranda.

Además, la presidenta del Puerto ha destacado que es "fundamental que las administraciones se unan por Huelva", por lo que también ha agradecido "profundamente" al Ayuntamiento su colaboración.

En este sentido, María Teresa Flores se ha expresado "muy orgullosa de volver a colaborar con esta iniciativa", puesto que la provincia es "muy solidaria, a la cabeza en Andalucía y España en donaciones".

"El deporte, por su parte, da visibilidad a la importancia de donar vidas y, en este caso, ayuda a AFA, que hace una gran labor en Huelva luchando por una mejor calidad de vida para muchas personas", ha incidido la concejal.

Asimismo, la presidente de AFA, Rocío Muñoz ha recordado que septiembre es el mes del Alzheimer --el 21 es el Día Mundial de esta enfermedad--, por lo que esta prueba deportiva "no puede ser más oportuna", toda vez que ha invitado a todos los ciudadanos a participar en ella porque, "además de disfrutar del deporte pueden ayudar a muchas personas".

Por otra parte Antonio Macías ha afirmado que "no hay colectivo más agradecido que el de los trasplantados" y ha agregado que "solo tengo palabras de agradecimiento para todos los que están haciendo posible este evento", antes de referirse emocionado a la dos personas que le han hecho posible "seguir viviendo".

RECOGIDA DE DORSALES Y ÚLTIMOS DÍAS DE INSCRIPCIÓN

La organización de la cuarta edición de '3 retos por la vida, voy doy' ha habilitado una mesa en el Centro Comercial Holea, patrocinador de la carrera, para la retirada de dorsales este miércoles. En este mismo punto se pueden llevar a cabo nuevas inscripciones --donativo de 5 euros con camiseta técnica de regalo--, así como en las tiendas de deporte 'Puntiti' en horario comercial.

También se pueden adquirir dorsales el mismo día de la prueba, el sábado, 10 de septiembre, junto a la salida entre las 18,00 y las 19,00 horas.