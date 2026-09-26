Los pescadores de Almería retiran más de 16 toneladas de residuos del fondo marino desde 2018

Archivo - Pescadores durante una jornada de trabajo a bordo de una embarcación. - ECOEMBES

ALMERÍA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los pescadores de Almería han retirado 16.117 kilogramos de residuos del fondo marino desde 2018 mediante la recogida de basuras que llegan a sus redes durante la actividad pesquera, una labor desarrollada en el marco del proyecto 'Mares Circulares' y en la que han participado de forma voluntaria e ininterrumpida once embarcaciones con base en la dársena pesquera del Puerto de Almería.

La representante de la Asociación Provincial de Empresarios de la Pesca de Almería y coordinadora de proyectos de la Organización de Productores Pesqueros de Almería (OPP-71), Elvira Morote, ha detallado a Europa Press que actualmente el promedio se sitúa en unos tres kilos de basura marina por barco y día, aunque en algunas jornadas una sola embarcación ha llegado a llevar a puerto diez o 15 kilos, al margen de los objetos voluminosos.

Morote ha advertido de que estos residuos suponen un doble perjuicio para los profesionales, tanto por el tiempo que dedican a separarlos de las capturas como por el impacto que pueden tener sobre la calidad y el valor del pescado.

Así, ha señalado que especies delicadas como la gamba blanca o el salmonete pueden llegar a bordo "apretujadas entre los plásticos, las latas, las botellas rajadas o textiles, maderas", entre otros residuos.

La responsable de proyectos de la OPP-71 ha apuntado que, mientras en tierra existen servicios específicos y recursos destinados a la retirada y correcta gestión de los residuos, en el mar son "los propios usuarios" quienes asumen esa tarea mientras desarrollan su actividad pesquera.

En este sentido, ha destacado la reducción de la basura que llega a las redes durante los últimos años y ha precisado que los pescadores almerienses comenzaron a retirar residuos del fondo marino en 2015, antes de la puesta en marcha del proyecto en la provincia. "Desde entonces las cantidades han ido disminuyendo de una forma muy notoria y esperanzadora", ha resaltado.

LOS PLÁSTICOS REPRESENTAN CASI DOS TERCIOS DE LOS RESIDUOS

Según los datos facilitados por la Autoridad Portuaria de Almería (APA) y expuestos durante la jornada de sensibilización sobre el proyecto, el 63,9 por ciento de los residuos extraídos corresponde a plásticos, principalmente redes, cabuyería y envases. Los metales representan el 23,7 por ciento; otros materiales, el 7,1 por ciento, y el vidrio, el 4,8 por ciento.

La representante del sector ha incidido en que la retirada de estos desechos no termina con su extracción del mar, sino que también permite su correcta gestión posterior dentro de la economía circular, lo que ha considerado especialmente relevante "para la vida marina y para la pesca".

El proyecto 'Mares Circulares' comenzó en Almería en 2018 y está impulsado por Coca-Cola Europacific Partners y coordinado por la Asociación Vertidos Cero, con la participación de la Organización de Productores Pesqueros de Almería (OPP-71), la Asociación de Mujeres de la Pesca Galatea y la APA.

EL SECTOR PIDE RECONOCIMIENTO Y MÁS MEDIDAS CONTRA LOS RESIDUOS

La representante de la asociación ha reclamado a las administraciones que reconozcan la labor que desarrollan los profesionales y ha subrayado que "el pescador de los barcos de arrastre está haciendo una labor muy importante y fundamental para el ecosistema marino que hoy por hoy nadie hace".

Asimismo, ha pedido que los datos obtenidos y las necesidades detectadas lleguen "a los foros, a las normativas, a las oficinas adecuadas" para impulsar medidas que eviten que los residuos alcancen el mar y se depositen en el fondo y que, cuando ya estén allí, garanticen su "buena gestión".

Morote ha advertido además de la existencia de zonas de acumulación de basura en fondos donde no operan los barcos de arrastre y que, por tanto, quedan fuera del alcance de la retirada que realizan estas embarcaciones durante su actividad habitual.

"Los barcos de arrastre sí que los están retirando de sus caladeros", ha señalado la responsable, quien ha explicado que se han detectado puntos de acumulación de residuos en el fondo marino que suponen "un perjuicio para la navegación y para otro tipo de actividades".

Por ello, ha reclamado "soluciones más completas e integradoras" que permitan actuar también en estas zonas y extender la retirada de basura marina más allá de los caladeros en los que trabaja la flota de arrastre.