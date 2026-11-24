La presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, y el director de este organismo, Agustín Romero, junto a representantes del sector pesquero gaditano. - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

CÁDIZ 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz ha anunciado que estudiará la petición trasladada desde el sector pesquero gaditano de reducir las tasas de actividad de los locales que utilizan en las instalaciones pesqueras mientras se prolongue el cese de la actividad en el caladero de Mauritania, analizando su viabilidad jurídica y económica.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, y el director de este organismo, Agustín Romero, han mantenido una reunión con representantes del sector pesquero vinculado a la lonja gaditana, quienes han trasladado su preocupación por las consecuencias económicas derivadas de la paralización de la actividad de la flota que faena en Mauritania.

En una nota, la Autoridad Portuaria ha señalado que coincide con el sector en la necesidad de que una vez alcanzado el acuerdo entre la Unión Europea y Mauritania "se agilicen al máximo" los trámites necesarios para que la flota pueda retomar "cuanto antes" su actividad en el caladero.

En este sentido, el sector ha advertido de dos importantes riesgos asociados a la prolongación del parón. Por un lado, ha hablado de la posibilidad de que los armadores pierdan a sus tripulaciones ante la necesidad de los trabajadores de buscar "otras alternativas laborales", y por otro, que el elevado coste económico que supondría el traslado de los buques a la península y su posterior regreso al caladero llegue a comprometer la viabilidad de la vuelta a la actividad.

La Autoridad Portuaria ha insistido en que, aunque el acuerdo alcanzado constituye "una excelente noticia", es "fundamental" que se materialice "cuanto antes" en la reanudación efectiva de la actividad pesquera, evitando que la prolongación de esta situación tenga "consecuencias difícilmente reversibles para el sector".

La APBC ha reiterado su compromiso con el sector pesquero y su disposición a colaborar, dentro de su ámbito competencial, para minimizar las consecuencias de este parón sobre una actividad de enorme importancia económica y social para Cádiz.