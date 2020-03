El puerto de Huelva mantiene su actividad con normalidad pero suspende viajes, eventos y espectáculos

HUELVA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva, Pilar Miranda, ha informado este jueves de las medidas preventivas que, atendiendo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias ante el Covid-19, ha tomado el puerto de Huelva, el cual mantiene su actividad portuaria con normalidad.

No obstante, entre estas medidas preventivas, destaca la no asistencia de sus profesionales a misiones comerciales o eventos, así como la Autoridad Portuaria no está autorizando la celebración de espectáculos y eventos en sus espacios escénicos como las Cocheras del Puerto o el Centro de Interpretación hasta que las autoridades competentes lo aconsejen.

Según han informado a Europa Press desde el puerto, Miranda ha subrayado que la Autoridad Portuaria ha decidido, también, anular las visitas de ciudadanos y escolares al puerto, al tiempo que ha determinado que se anulen los viajes de sus profesionales a eventos y misiones comerciales. Igualmente, ha informado de la adopción de medidas higiénico-sanitarias en los distintos centros de trabajo.

Además, Miranda ha indicado que los eventos nacionales e internacionales a los que el puerto tenía prevista su asistencia se han cancelado en los últimos días, toda vez que han remitido a consignatarios y terminalistas las pautas y medidas a adoptar ofrecidas por Puertos del Estado.

Finalmente, en cuanto a la actividad portuaria respecto al movimiento de buques, mercancías y pasajeros, Miranda ha indicado que "se está desarrollando con total normalidad" y no se han suspendido escalas de cruceros.