Amat afirma que Diputación ha pasado de "una situación compleja" a ser "una de las mejor gestionadas"

Actualizado 21/12/2018 13:32:38 CET

ALMERÍA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Gabriel Amat, presidente de la Diputación de Almería, ha hecho balance de la gestión de la institución entre 2011 y 2018, "siete años y medio" en los que ha liderado el equipo de gobierno, pasando de "una situación económica no de quiebra, pero sí muy compleja", a ser en la actualidad "una de las mejor gestionadas de Andalucía".

Amat ha compartido este viernes con los medios de comunicación un desayuno informativo en el que ha anunciado que dejará su acta de diputado provincial y, por tanto, su cargo como presidente de la Diputación de Almería, el próximo sábado 29 de noviembre, durante la celebración de un pleno extraordinario en el que se aprobarán los presupuestos de 2019.

En el acto, Amat ha hecho balance de la gestión de la Diputación Provincial durante las dos últimas legislaturas, reconociendo que "empieza una etapa y termina otra" y que se siente "satisfecho, orgulloso y contento de haber podido trabajar y hacer todo aquello que se necesitaba en la provincia", aunque "siempre faltará algo".

"Los éxitos no son de una persona, son de un equipo. Llegamos a una institución y nos encontramos con una situación económica, no de quiebra, pero sí bastante compleja, con una deuda de 201 millones", ha explicado. El presidente de la institución provincial ha asegurado que, durante estos años, "se han tomado medidas que han hecho posible que la Diputación hoy esté en una situación totalmente diferente y podamos decir que tenemos una de las diputaciones mejor gestionadas y que menos dinero debe de las ocho andaluzas".

Amar ha subrayado que "el día 30 de diciembre, para cerrar el año, la deuda de la Diputación Provincial será de 39 millones de euros, frente a los 201 que había en 2011". Además, "el saldo de cuenta corriente, de los 29 millones de euros que había en 2011, ahora es de cien millones de euros".

"Esos son los grandes rasgos de la gestión económica que se ha hecho sin reducir absolutamente nada, ofreciendo más servicios, más obras, más presupuesto y rebajando la deuda", ha apuntado. Amat también ha revelado que en estas legislaturas "se han gestionado un total de 1.500 millones de euros, frente a los 1.300 millones de euros que gestionaron las corporaciones anteriores".

LA GESTIÓN DE GABRIEL AMAT, A DETALLE

El área de Turismo ha sido una en las que la Diputación de Almería, presidida por Gabriel Amat, ha dado un impulso, con el objetivo de aumentar las cifras de viajeros y vuelos que llegaban a la provincia. Desde 2011, se han invertido "más de 16 millones de euros", lo que supone "2,6 millones de euros al año destinados íntegramente al Turismo, que han permitido pasar de los siete vuelos semanales con seis países, a los cien vuelos semanales, con 17 países".

Así, se ha producido un crecimiento del 42 por ciento en el turismo nacional, y de un 290 por ciento del internacional. Cifras que han repercutido en la creación de empleo y en el aumento de las pernoctaciones, que han aumentado desde los tres millones de 2011, a los 5,5 millones registrados en 2017.

Amat ha destacado el "aumento de las partidas de Servicios Sociales", que han convertido a la Diputación de Almería en "garantía de la prestación del servicio de ayuda a domicilio en los municipios, ya que está sirviendo de banco a la Junta de Andalucía, adelantando todos los meses el coste del servicio a la empresa adjudicataria, se cobre o no se cobre" la parte correspondiente de la administración autonómica.

En Fomento, se han invertido en estos siete años y medio más de 236 millones de euros en la creación de "infraestructuras que mejoran la calidad de vida de los vecinos de los 103 municipios", haciendo hincapié en las inversiones en infraestructuras hídricas, para garantizar el abastecimiento de agua en la provincia.

Otro pilar de Fomento han sido los Planes Provinciales, el mantenimiento de la Red Provincial de Carreteras, y el ahorro "de más de 33 millones de euros para los ayuntamientos" con la medida que ha permitido computar las bajas de la adjudicación de las obras en sus aportaciones. Además, se ha impulsado la rehabilitación del Hospital Provincial, con diez millones de euros, y se han creado Planes Especiales de Inversión por un importe de veinte millones de euros.

En cuanto a Cultura, se han destinado 41 millones de euros a la conservación de las tradiciones y el patrimonio cultural almeriense, a la creación de nuevos programas de cultura, a la inversión en Espacios Culturales, el desarrollo del IEA, y la creación, en 2015, de 'Filming Almería' para impulsar los rodajes en la provincia.

El Festival Internacional de Cine de Almería ha crecido hasta convertirse en "uno de los más importantes de Andalucía", con una repercusión valorada en los tres millones de euros, un elevado número de impactos en redes sociales, y con una programación más amplia que ha llegado a un mayor número de personas.

En Deportes, se han invertido 25 millones de euros, con planes afianzados que han llegado a todos los municipios y con una apuesta por el binomio turismo-deporte con 'Almería Activa', que ha logrado 195.800 participantes desde su puesta en marcha.

Amat ha destacado también la apuesta por "el área de Agricultura, la olvidada para la Junta" y perjudicada por "la derogación del trasvase de cuencas de Zapatero", con un total de "32 millones de euros gastados en el área, que han permitido la creación de la marca 'Sabores Almería', el desarrollo de dos planes de caminos rurales, y otras acciones".

El presidente también ha felicitado la gestión del PFEA, con 88 millones de euros gestionados estos años, y el impulso a la economía almeriense desde Promoción Económica, "con 78 proyectos europeos, 49 jóvenes voluntarios en Europa y 4.510 participantes en acciones gestionadas con fondos europeos y fondos propios".

En Personal, Amat ha recordado que se ha impulsado la Ordenanza de Transparencia y nuevos procesos de funcionarización; mientras que ha señalado que "el área en la que menos se ha invertido ha sido en Presidencia, con ocho millones de euros en asistencias económicas en los 103 municipios", entre subvenciones a ayuntamientos y ONG, y convenios firmados con el Colegio de Abogados de Almería, la UAL, el Obispado y la Guardia Civil.

Además, Amat ha revelado que "en estos siete años y medio, el presidente y sus diputados no han cobrado ni una dieta. No aparecen en el Portal de la Transparencia porque no las ha habido, cuando antes había dietas hasta de un café".

De este modo, el balance total de la gestión de la Diputación de Almería desde 2011 a 2018 se cifra en una cuantía de 1.484.998.000 euros.