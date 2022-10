Los 250 mejores estudiantes de Matemáticas de Sevilla participan este viernes en el Concurso de Otoño de la US

Archivo - Sevilla.-Alumnos de los talleres de preparación de problemas de US pasan a la fase nacional de la Olimpiada Matemática - US - Archivo

SEVILLA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los 250 estudiantes de Bachillerato mejor preparados en Matemáticas participan este viernes 28 de octubre en la XIII edición del Concurso de Otoño de Matemáticas CO+, organizado por la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Sevilla (US) y con la colaboración del Instituto de Matemáticas de la US (IMUS) la sociedad Thales. A la clausura del evento asiste la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, y previamente la divulgadora científica y profesora de la US Clara Grima imparte una ponencia.

Entre el 4 y el 6 de octubre tuvo lugar, de forma telemática desde cada uno de los centros participantes, la Fase I de este concurso. En ella, participaron 1.288 estudiantes de 88 centros de Secundaria de la provincia de Sevilla. Los 250 mejores estudiantes de la Fase I, y garantizando que haya al menos un estudiante de cada centro participante, acuden este viernes 28 de octubre a la Fase II, en una jornada totalmente dedicada a las matemáticas, ha explicado la US en una nota de prensa.

Tras una recepción en el salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (ETSII), los alumnos realizarán la prueba escrita consistente en resolver 20 problemas propuestos durante dos horas. A continuación, todos los participantes, divididos en grupos, harán una visita guiada por diversos centros científicos del Campus de Reina Mercedes. Ya por la tarde, y tras un almuerzo en los comedores del campus, asistirán a una sesión en la que se resolverán los problemas propuestos.

La jornada continuará en el salón de actos de Informática con una conferencia de divulgación a cargo de la divulgadora y profesora del centro Clara Grima. Por último, se celebrará el acto de entrega de premios a los 30 estudiantes que mejores resultados hayan obtenido. Con este concurso se pretende iniciar cada año escolar una serie de actividades divulgativas encaminadas a estimular el gusto por las Matemáticas, y por la Ciencia, en general, entre los alumnos preuniversitarios.

La detección y el fomento del talento matemático también es una prioridad del CO+, puesto que a los alumnos ganadores se les ofrecen actividades semanales en la Universidad de Sevilla para el desarrollo de sus potencialidades matemáticas, a cargo del profesorado y alumnado universitario. A partir de aquí se llevan a cabo otros concursos y olimpiadas matemáticas que culminan en la Olimpiada Matemática Internacional.

Concretamente, el CO+ es el concurso que abre las competiciones matemáticas de los niveles 3º, 4º de ESO y Bachillerato. A partir de ahí, en la Facultad de Matemáticas de la US se imparten talleres de preparación de problemas a los alumnos mejor clasificados en el CO+, que competirán en la Olimpiada Matemática Española (fase local, andaluza y nacional) e Internacionales.