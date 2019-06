La alcaldesa de Palomares afronta el pleno de investidura sin pactos de gobierno o programáticos

Publicado 13/06/2019 15:20:14 CET

La alcaldesa en funciones de Palomares del Río (Sevilla) y candidata socialista a revalidar el cargo, Ana Isabel Jiménez Salguero, cuya fuerza ha resultado la más votada pero con cuatro concejales de un total de 13, afronta el pleno de investidura del sábado sin ningún "acuerdo" de investidura o para conformar un gobierno de coalición que implique una mejor estabilidad ante su frágil mayoría simple.

Ana Isabel Jiménez Salguero había reconocido ya la fuerte fragmentación que arroja la nueva Corporación local de Palomares, que con 13 concejales pasa de cinco a seis fuerzas con representación en la misma. En concreto, el PSOE se ha alzado como fuerza más votada con cuatro concejales, seguido de Cs, que irrumpe directamente con tres concejales; el PP, que cae de cinco a dos; IU también con dos; Podemos con uno y Vox con uno.

Ello después de que en las elecciones municipales de 2011, el resultado de aquellos comicios locales dejase ya una clara atomización del pleno, en el que el PP ostentaba no obstante el papel de fuerza más votada, con lo que la popular Dolores Rodríguez se hizo con la Alcaldía pero afrontando problemas de gobernabilidad.

En ese contexto, en enero de 2014, IU, el PSOE y la Unión de Izquierdas de Palomares del Río (UIPR) promovieron una primera moción de censura contra Dolores Rodríguez, quien gobernaba en una frágil minoría, despojándola del poder y entregando la Alcaldía a Juana Caballero (IU).

Después, las elecciones municipales de 2015 se saldaron de nuevo con una fuerte fragmentación de la representación política en este municipio. El PP volvió a ganar las elecciones municipales aunque de nuevo por una mayoría alejada de la absoluta, al contar con cinco concejales de un total de 13, y Dolores Rodríguez como candidata a la reelección logró recuperar el poder aunque de nuevo con un gabinete en clara minoría.

EL CONFLICTO DEL PP

Pero los duros conflictos internos sufridos por el PP dejaron un escenario municipal con un gobierno de sólo dos ediles populares y tres concejales rasos de dicha formación, frente a una oposición de ocho ediles, con lo que en enero de 2018 el PSOE, la confluencia entre IU y la Unión de Izquierdas de Palomares del Río, Vecinos por Palomares y el PA consumaron una moción de censura mediante la que expulsaron de nuevo a Dolores Rodríguez del poder, proclamándose como nueva alcaldesa la socialista Ana Isabel Jiménez Salguero.

Precisamente por ello, la socialista Ana Isabel Jiménez Salguero manifestaba a Europa Pres su "compromiso de buscar la gobernabilidad y la estabilidad política" para el municipio.

Para ello, anunciaba una "ronda de contactos" en la que preveía reunirse en primer lugar con Ciudadanos, al tratarse de la segunda fuerza más votada en la localidad, así como con IU y Podemos, con quienes los socialistas mantienen "buenas relaciones", sin descartar nada "salvo pactar con el PP o Vox".

SIN PACTOS

No obstante, ya este jueves, Ana Isabel Jiménez ha explicado a Europa Press que en principio afronta el pleno de investidura del sábado sin ningún acuerdo programático de investidura o de gobierno conjunto, con lo que "previsiblemente" revalidará la Alcaldía como candidata de la fuerza con mayor número de votos pero no por el respaldo de la mayor parte de la Corporación. No obstante, no ha descartado alcanzar algún acuerdo de cara al pleno de organización.