26M.-Beltrán Pérez replica a Espadas que su "discurso del miedo" refleja su "falta de propuestas y nerviosismo"

Publicado 17/05/2019 16:14:35 CET

SEVILLA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Tras avisar el alcalde de Sevilla y candidato socialista a la reelección, Juan Espadas, de "una especie de coalición de gobierno" entre el PP y Vox si el resultado de las elecciones municipales del 26 de mayo así lo permite, reclamando al PP que aclare si piensa pactar con Vox, el aspirante popular a la Alcaldía, Beltrán Pérez, ha replicado que tal "discurso del miedo demuestra una absoluta carencia de propuestas, proyectos e ideas de ciudad, frente al modelo analizado y sólido del PP".

Para Pérez, tales declaraciones reflejan "el estado de nerviosismo de Juan Espadas, que tiene la misma actitud que tenía para las elecciones autonómicas, en las que se consiguió el gobierno del cambio", al formar gobierno el PP y Cs con el apoyo de Vox a la investidura del popular Juanma Moreno. Se trata, según ha dicho, de "un nerviosismo basado en un triunfalismo con el que empezó la campaña, que se ha ido resquebrajando conforme han ido pasando los días ante la solidez del proyecto que presenta el PP para sacar a Sevilla del estancamiento, del abandono y de la suciedad a la que la tiene sometida el PSOE".

"En lugar de hacer declaraciones ante los medios de comunicación, Juan Espadas lo que tiene que hacer es aceptar el cara a cara que le hemos ofrecido y que hemos pedido. Un cara a cara en el que hablaremos de todo lo que Espadas quiera y contrastaremos el modelo de ciudad de cada uno", ha reiterado Beltrán Pérez. Y es que según incide, "tras los debates celebrados esta semana (junto al resto de candidatos de las principales fuerzas), queda claro que Espadas no quiere realizar ese cara a cara por miedo a perder y porque está nervioso".

"Aspiramos a gobernar con mayoría amplía, así nos lo están demostrando los vecinos día a día, que cada día respaldan más el modelo de ciudad del PP, fruto del proyecto sólido, seguro, analizado y gracias al equipo de profesionales que me acompañan", ha señalado Beltrán Pérez, según el cual "frente a un modelo de ciudad y proyecto del PP para sacar a Sevilla del estancamiento, Espadas se basa en un planteamiento futuro, ya que reconoce que Sevilla ha perdido cuatro años, sus cuatro años de gobierno".

En este sentido, Beltrán Pérez ha indicado que "Espadas lo que tiene que hacer es aclarar si va a gobernar con la izquierda radical, si su pacto es con Podemos, con los mismos con los que va a gobernar Pedro Sánchez, aquella que sube los impuestos a los sevillanos, no hace nada para que los servicios públicos funcionen al 100%, mantiene una Sevilla sucia, no atiende a los vecinos y no hace que la ciudad avance y prospere, entre otros asuntos". "Cuando quiera mantenemos un cara a cara y hablamos de proyectos y asuntos para el verdadero desarrollo de la ciudad", ha insistido.