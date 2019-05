El Club de Debate de la UPO invita a Vox a su encuentro electoral tras avisar de "veto" los de Abascal

Publicado 13/05/2019 18:06:29 CET

La asociación de estudiantes alega que no invitó en principio a Vox por el precedente de los debates de Atresmedia

SEVILLA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Club de Debate de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha invitado finalmente a Vox al debate que prepara de cara a este miércoles con los candidatos del PSOE, el PP, Adelante Sevilla y Cs a la Alcaldía hispalense, después de que dicha formación denunciase en las redes sociales su supuesto "veto" a tal encuentro y convocase una concentración de protesta. El club alega que no incluyó en principio a Vox en la cita "por precaución" al haber dictaminado la Junta Electoral Central en el caso de los debates televisivos de Atresmedia de cara a los comicios generales, que los mismos debían ceñirse a las fuerzas que obtuvieron representación en el Congreso en las últimas elecciones equivalentes.

El mencionado debate está fijado para las 17,15 horas del miércoles en el paraninfo de la UPO, siendo publicitada la participación del candidato socialista a revalidar el cargo de alcalde, Juan Espadas; el candidato del PP, Beltrán Pérez; la candidata de la confluencia electoral de izquierdas Adelante Sevilla, Susana Serrano; y el aspirante por Ciudadanos Álvaro Pimentel.

En ese sentido, Vox lamentaba el "veto" a su candidata a la Alcaldía, Cristina Peláez, avisando de que "la universalidad de la Universidad no debería ponerse en entredicho con actuaciones de este tipo" y anunciando su negativa a "asistir a debates dónde se excluya explícitamente a alguien".

"POR PRECAUCIÓN"

Al punto, fuentes de la UPO han precisado a Europa Press que el Club de Debates de dicha universidad está promovido por estudiantes de la misma y no directamente por la institución, mientras el presidente del club y moderador del mencionado debate, Alberto Mateo, ha explicado a Europa Press que en principio se optó por no incluir a Vox en el encuentro por mera "precaución", señalando la resolución de la Junta Electoral Central que ante los debates promovidos por el grupo televisivo Atresmedia de cara a las elecciones generales del 28 de abril declaró "contraria al principio de proporcionalidad" la inclusión en Vox en tales encuentros, principalmente al no haber obtenido representación en el Congreso en las anteriores elecciones generales.

En ese sentido, Alberto Mateo ha esgrimido que dado ese precedente, se decidió circunscribir el debate a las fuerzas políticas que hubiesen obtenido representación en el Ayuntamiento hispalense en los comicios municipales de 2015, agregando que frente a ello Vox "no contactó particularmente" con los promotores del debate, sino que propulsó una "gran reacción" en las redes sociales, "lanzándose al ataque" y generando toda una controversia en la que habrían mediado "acusaciones" de diversa índole. "Nos han dicho de todo", ha lamentado, insistiendo en que Vox no solicitó formalmente formar parte de dicho debate tras ser decidida la estructura del mismo.

Finalmente, según Alberto Mateo, el Club de Debate de la UPO se ha puesto en contacto con la candidatura de Vox a la Alcaldía hispalense, encabezada por Cristina Peláez, para cursarle una "invitación" a participar en el encuentro. "Les hemos invitado y, en principio, han confirmado la asistencia", ha dicho, manifestando su deseo de que Vox hubiese "llamado desde el primer momento" si entendía que su candidata estaba siendo discriminada del citado debate.

Fuentes de Vox han confirmado a Europa Press la mencionada invitación, aceptando que los promotores del debate hayan "sabido rectificar" y confirmando la participación de Peláez en el encuentro.