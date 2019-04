Jiménez-Becerril avisa de que "el nacionalismo y el populismo" se aprovechan de la crisis y la inmigración

Publicado 11/04/2019 15:05:49 CET

SEVILLA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno del PP de Sevilla al Congreso de los Diputados, Teresa Jiménez-Becerril, ha avisado este jueves de que "el gran problema de Europa y de España es el nacionalismo y el populismo", señalando a los países "donde imperan el nacionalismo y el populismo tras haber utilizado en beneficio propio la crisis económica y la inmigración". A colación, ha apostado por "soluciones en origen" para a la inmigración, defendiendo además que "la violencia contra las mujeres es real".

Jiménez-Becerril ha pronunciado una conferencia sobre Europa en la Universidad Loyola Andalucía, donde ha lamentado que "cada vez haya menos Europa", un proyecto político que afronta de lleno la salida de Reino Unido con la controversia política implícita en dicha operación. En ese contexto, ha señalado "la desafección de los ciudadanos (respecto a Europa) debido a que las cosas buenas que se hacen (desde las instituciones comunitarias) se nacionalizan por los países miembro e incluso se regionalizan, mientras que todo lo malo se achaca a imposiciones de Bruselas".

"Hay que crear pedagogía para evitar el distanciamiento entre los ciudadanos y Europa, que se está alejando a pasos agigantados de los valores que la vieron nacer, fagocitado por países donde impera el nacionalismo y el populismo, que han utilizado en beneficio propio la crisis económica y la inmigración", ha aseverado. Respecto al Brexit, la candidata del PP de Sevilla y eurodiputada del PPE ha afirmado que "el Reino Unido está en un laberinto político del que no sabe salir" y ha defendido la postura de Bruselas al afirmar que "Europa ha estado unida y muy firme, pero se está ayudando al Reino Unido porque le interesa".

LA INMIGRACIÓN

Con respecto a la inmigración, Teresa Jiménez-Becerril ha apostado por "encontrar la formula para que la inmigración sea beneficiosa para el país y que (los extranjeros) se integren en la sociedad, como el modelo canadiense". "No dicen la verdad aquellos que afirman que no caben más inmigrantes, del mismo modo que mienten aquellos que dicen que caben todos", ha alertado, apostando por "trabajar las soluciones a la inmigración en origen". "En el Partido Popular apostamos por una inmigración legal, controlada y ligada al trabajo. Los muros no son morales, ni efectivos, que es lo más importante", ha sentenciado.

Ante los jóvenes estudiantes de Loyola, Teresa Jiménez-Becerril ha defendido las políticas europeas en aquellas materias que más interesan a los jóvenes estudiantes, en especial el sistema de garantía juvenil, orientado a jóvenes menores de 25 años que no trabajan ni estudian a través, del cual "reciben una oferta laboral o de formación en menos de cuatro meses tras perder el empleo", en el que "han participado 16 millones de jóvenes, entre ellos, un millón de españoles".

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES "ES REAL"

En relación a políticas sociales en las que la eurodiputada popular ha participado como legisladora, Jiménez-Becerril ha destacado las relacionadas, entre otras, con la mujer y la violencia de género: "Queda mucho camino por recorrer, mucho por mejorar en relación a la violencia contra las mujeres, que es real y que preocupa en Europa, si bien se producen abusos y malas conductas, pero no hay que relativizar un problema con muchas víctimas y muchas de ellas, niños", ha enfatizado.

Por último, la candidata del PP de Sevilla al Congreso ha puesto en valor las políticas europeas sobre víctimas de delitos, cuestión sobre la que ha desvelado que "no había legislación sobre víctimas cuando llegué el Parlamento Europeo". "Conseguí un paquete de medidas destinadas a las víctimas de delitos perpetrados en suelo europeo, las grandes olvidadas, como la orden europea de protección", se ha enorgullecido.