Unas 75 tiendas se unen a una web solidaria de Sevilla que favorece comercio local y lleva pedidos a casa

SEVILLA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 75 tiendas se han unido ya a la iniciativa solidaria impulsada desde la web 'El mercado de Sevilla' con el objetivo de "apoyar el comercio local, facilitar la compra a personas mayores y alentar a quedarse en casa durante el confinamiento" por el decreto de estado de alarma ante la propagación del coronavirus.

La iniciativa, que surge "tras comprobar que muchos mercados de abasto están vacíos y que era necesario, en la situación actual, ayudar al pequeño comercio", está teniendo un "éxito inesperado", señala uno de sus promotores, Pablo Álvarez, a Europa Press.

"En apenas 48 horas, se han inscrito a 'www.elmercadodesevilla.com' --siempre de forma gratuita-- 75 negocios repartidos por toda la ciudad, desde la Macarena a Los Remedios, pasando por Nervión, Centro o Parque Alcosa", añade. "No estábamos preparados para esta respuesta y andamos desbordados para atender las peticiones", indica.

Álvarez destaca que las ventas de los comerciantes que se han adherido al proyecto también han subido considerablemente. "Hay establecimientos en El Tiro de Línea que, por el momento, no pueden coger más pedidos", indica. Alimentación San Andrés, en el centro de Sevilla es uno de ellos.

"La verdad que no esperaba la reacción de los vecinos, fue anunciarnos y no dejar de sonar el teléfono, me emocionó mucho. Es una ayuda para los que no pueden salir y para poder afrontar nosotros los pagos de autónomo y los gastos corrientes", asegura su propietario, Julio Jiménez.

El único requisito es que el comerciante disponga de servicio de reparto a domicilio. En este sentido, "se trata de una compra directa y sin gastos de envío", recuerda Álvarez, que añade que, por ello, se recomienda "que al hacer un pedido se piense en una compra semanal".

El equipo responsable de esta iniciativa solidaria lo conforman, junto a Pablo Álvarez, asesor en la clínica dental CRD; Javier Abascal, cocinero de Lalola Taberna; Pablo Romero, técnico de marketing en Verde Cereza --autor del diseño de la web--, e Israel Santamaría, de Bacigalupe Hermanos.