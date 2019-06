Abre el plazo para presentar las solicitudes para optar a 140 plazas de Policía Local y otras 15 de bombero en Sevilla

Publicado 29/06/2019 10:34:35 CET

SEVILLA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha abierto el plazo para acceder a la convocatoria para cubrir un total de 140 plazas para la Policía Local de Sevilla, de las que 27 son de promoción interna, así como para las 15 plazas de bombero.

De este modo, el Boletín Oficial del Estado (BOE), recogido por Europa Press, ha publicado la resolución municipal para la convocatoria de estas plazas, dando así un plazo de 20 días hábiles para la presentación de solicitudes. Además, se indica que los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se harán públicos en el tablón de edictos de esta corporación y en la página web 'www.sevilla.org'.

Concretamente, las solicitudes serán para acceder a las 15 plazas de bombero, a las 113 plazas de policía local o a las 27 de promoción interna de este último cuerpo, entre las que se encuentran 15 de oficiales, ocho subinspectores, tres inspectores y un intendente.

Las bases para estas plazas, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia a finales de abril, fueron aprobadas en la Junta de Gobierno Local celebrada a principios de abril, unos puestos que se suman a las otras 23 plazas del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y a las 50 de policía que están en proceso. De hecho, el segundo examen para estos últimos se celebrará finalmente el día 27 de abril.

Desde el Ayuntamiento se indicaba entonces que la convocatoria alcanza el "máximo legal permitido" aprovechando el plan de prejubilaciones de la Policía aprobado por el Gobierno central.

En este marco, en las bases, recogidas por Europa Press, se indica que entre los requisitos para los aspirantes a la realización de las pruebas selectivas se encuentra tener nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el artículo 57 de la Ley del Estatuto

Básico del Empleado Público respecto al acceso de ciudadanos de otros miembros de la Unión Europea.

También, se ha de poseer capacidad funcional suficiente, tener un mínimo de 16 años o no exceder la edad máxima de jubilación forzosa, no padecer enfermedad o discapacidad que impida el desempeño de las funciones, así como no haber sido separado o despedido con un expediente disciplinario del servicio de las Administraciones Públicas o estar inhabilitado para estos puestos por resolución judicial.

Igualmente, se pide no estar en ninguno de los supuestos de incapacidad establecidos en la legislación vigente y poseer la titulación exigida para el ingreso en esta convocatoria. En el caso de Bomberos, se exige también poseer los permisos de conducir de la clase C+E en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes.