Abre sus puertas el Mercado de Navidad de Nuevo Futuro Sevilla

SEVILLA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Valentín de Madariaga acoge un año más, desde este viernes al domingo, el Mercado de Navidad de Nuevo Futuro Sevilla, en esta ocasión la octava edición, con el fin de dar la oportunidad a empresas y negocios expositoras, y a los visitantes que acudan, de colaborar con la labor social que realiza con menores privados de un ambiente familiar y en riesgo de exclusión.

Durante el desarrollo de este mercado, los asistentes pueden aprovechar la variedad de firmas, productos y artículos que participan con puestos expositores para realizar las primeras compras y regalos navideños, aprovechando la cercanía de la Navidad.

El evento se centra un año más en la oferta de productos de moda, complementos, joyería y bisutería, decoración, gastronómicos y gourmet y otros posibles regalos, y contará con una estética muy cuidada asociada a la Navidad, en la que destaca la iluminación del patio interior de la sede de la Fundación Valentín de Madariaga, y la personalizada decoración de los stands expositores y el recinto, además de en las bolsas y paquetería para las compras y regalos.

Como en cada edición, el objetivo fundamental del Mercado de Navidad de Nuevo Futuro Sevilla es recaudar fondos para el programa de refuerzo escolar para los menores de los hogares de acogida que esta asociación gestiona en la provincia de Sevilla. "Nuestro Mercado de Navidad es idóneo para esas primeras compras y regalos de Navidad y una gran ocasión para promocionar firmas y empresas locales que seguro sorprenderán a los asistentes por su exclusividad, variedad y exquisita atención. Pero como cada año decimos, lo más importante es que nos ayuda a recaudar fondos para ayudar a estos niños de acogida que participan en este programa de refuerzo educativo, que es absolutamente esencial en su desarrollo", explica Mónica Gutiérrez, presidenta de Nuevo Futuro en Sevilla.

Entre los expositores que participan este año se incluyen, en el apartado de decoración Vainica Córdoba, Espigas de Trigo, Camcabeceros, Decoración Poole, La Rufina Antiques, Malala Jerez y África de Porres; en complementos, Cinngara, Lourdes Mauri Shop, Corbatas Westie, Carmen Herrero, Buhoneras Sevilla, Manolito Basics, Felippa Complementos, Malcria Jewels, Casilda Medina, Lart Hand Made Leather y Trau; en moda, Sonvita Brand, Gapeca, Sonia Bolin, Flamenca Pol Núñez, Good Save My Swing, Tienda Tomaiii y Laura Hidalgo; en joyas y bisutería, Román Joyero, Rocío Porres Joyas, Laura Medina, Roses d'Helena y BCoqui; en productos gastronómicos y gourmet, Quesos Well Done y Deroa Trending Food Shop. También participan con distintos productos L'Arca (moda vintage y novias), Arte Santa-Mónica de Soto y Gift Idiomas. Asimismo, y como cada año Nuevo Futuro cuenta con un stand propio en el que se ponen a la venta productos y artículos donados 100% por distintas empresas colaboradoras, y se podrá adquirir el número de su lotería de Navidad, con un donativo para la asociación.

Como ya es habitual en las anteriores ediciones, además de la muestra de productos el programa del Mercado de Navidad incluye diversos talleres gastronómicos y artesanales en los que los asistentes podrán disfrutar con diversas actividades relacionadas con la Navidad. En concreto, se impartirán el taller 'Pavo Trufado', impartido por las hermanas Inés y Clemen Galnares Torres; un taller de 'Aperitivos Ricos y Fáciles para Triunfar', de Maricé Cooking Moments; otro sobre 'Maridaje de Quesos Welldone y vinos', de WellDone; otro de 'Recetas Frías para un día especial de Navidad', de Alfonso Beca; y otro sobre 'Centro Navideño', de Cártamo Flores.

Igualmente, en "La Carpa", la zona de restauración y bar organizada por los voluntarios de la asociación, se ofrecerán cada día aperitivos donados por empresas y restaurantes de Sevilla y almuerzos solidarios elaborados por cocineros amigos de Nuevo Futuro, que, de manera altruista, cocinarán un plato especial para contribuir con la recaudación de fondos. Entre algunos de los platos y guisos que se podrán degustar destacan arroces, migas, paellas, papas con carne, fideuá, potaje de garbanzos, salchichas al vino, bacalao con tomate o carrillera. Toda la recaudación de La Carpa irá destinada íntegramente a la labor de Nuevo Futuro Sevilla.