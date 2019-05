Abren la convocatoria de showcases para actuar en el XI Monkey Week SON Estrella Galicia en Sevilla

Actualizado 15/05/2019 12:45:34 CET

SEVILLA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La dirección del Monkey Week SON Estrella Galicia ha abierto este martes la convocatoria para participar en su circuito de showcases de Sevilla en la que es su undécima edición, un evento destinado solo a bandas con agencias de representación, tales como discográficas o instituciones.

El plazo para presentarse acaba el 30 de junio, inclusive, según detalla la dirección del evento en una nota de prensa, en la que asegura que este es "el festival que ha instaurado el formato showcase en la música en directo de España" y se ha convertido en "cita indiscutible" para los profesionales de la industria nacional.

En esta línea, afirma que Monkey Week SON Estrella Galicia ha consolidado también en sus recientes ediciones el interés internacional, atrayendo profesionales y músicos de territorios como Argentina, Chile, México, Brasil, Costa Rica, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Francia, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Italia, Alemania, Austria, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, Dinamarca, Suecia, Rusia, Australia, Japón, Corea y China.

También asegura que el circuito de showcases de Monkey Week SON Estrella Galicia se ha erigido en sus diez años hasta el momento como "plataforma indispensable" para conocer en directo la escena musical más actual, no ya solo de España, sino también de valores procedentes de otros países, como Portugal, Reino Unido, Austria, Suecia, Luxemburgo, Colombia, México, Chile o Dinamarca, entre otros.

"La fórmula es tan sencilla como efectiva: ofertar un listado de actuaciones de corta duración con un 'backline' básico durante las cuales las bandas ponen toda la carne en el asador delante del público, la prensa especializada y los profesionales acreditados, en su mayor parte bookers, promotores y responsables de salas y festivales", subrayan fuentes de la organización.

Desde hace dos ediciones, Monkey Week SON Estrella Galicia forma parte además de la Red Europea de Festivales de Showcases INES ('ines-festivals.eu'), plataforma responsable del programa INES#talent, iniciativa que permite a los jóvenes valores musicales obtener exposición en Europa y la oportunidad de desarrollar sus carreras internacionales exhibiéndose en todo el continente.

El listado de festivales asociados a esta red europea incluye, además de Monkey Week SON Estrella Galicia, a C/O Pop Festival & Convention (Alemania), Budapest Showcase Hub (Hungría), Enea Spring Break (Polonia), FOCUS Wales (Reino Unido), Linecheck (Italia), Live at Heart (Suecia), Liverpool Sound City (Reino Unido), Mastering The Music Business (Rumanía), MENT Ljubljana (Eslovenia), m4music (Suiza), Nouvelle Prague (Chequia), PIN Music Conference (Macedonia del Norte), Sharpe Festival (Eslovaquia), Sonic Visions (Luxemburgo), Waves Vienna (Austria), Westway LAB (Portugal) y What's Next in Music? (Lituania).

Por el Monkey Week SON Estrella Galicia han pasado artistas de la talla de Pony Bravo, The New Raemon, Manos de Topo, McEnroe, Capsula, Mujeres, Ginferno, Fuel Fandango, Guadalupe Plata, Neuman, Full, Perro, Disco Las Palmeras!, All La Glory, Mambo Jambo, Airbag, I Am Dive, Pájaro, Meneo, Novedades Carminha, Lisabö, Za!, Lorena Álvarez, Maga, Soledad Vélez, Toundra, Xoel López, Pablo Und Destruktion, Julián Maeso, The Parrots, Freedonia, León Benavente, Aurora & The Betrayers, Betunizer, Carmen Boza, Hinds, Joe La Reina o Los Nastys.

También han participado en él Modelo de Respuesta Polar, Trajano!, Unicornibot, Anari, Los Vinagres, Cala Vento, Quentin Gas & Los Zíngaros, Juanito Makandé, Bala, Aries, The Milkyway Express, Cecilio G, Iseo & Dodosound, Juventud Juché, Le Parody, Melange, Soleá Morente, El Último Vecino, La Plata, Mueveloreina, Núria Graham, Texxcoco, Vulk, Yawners, Zulu Zulu, Ms Nina, Nathy Peluso "y así hasta el infinito y más allá", apunta la dirección del evento.

Monkey Week SON Estrella Galicia celebrará su undécima edición del lunes 18 al sábado 23 de noviembre de 2019 en la Alameda de Hércules e inmediaciones.