La acampada de las Setas de Sevilla urge secundar la huelga para "barrer un sistema que hace de la vivienda un negocio"

Imagen de la acampada por la vivienda en Sevilla. Archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Acampada por la Vivienda de Sevilla, que representa al asentamiento que permanece de forma indefinida en Las Setas para reivindicar el derecho a una vivienda digna, ha llamado a la movilización ciudadana de cara a la huelga general prevista para el próximo 11 de noviembre, al considerar que su celebración es "inevitable" y necesaria para "barrer" un "sistema económico que ha convertido la vivienda en un negocio".

"Llamamos a la clase trabajadora a organizarse de cara a la huelga general del próximo 11 de noviembre. Hay que conseguir que el salario crezca, la indexación de precios y que la vivienda se libere del capital. Por eso llamamos a todo el pueblo a que se levante", ha subrayado la portavoz del conjunto, Rebeca G.Quevedo. Actualmente, la concentración agrupa a un centenar de tiendas de campaña en el referido emplazamiento.

Así, ha subrayado la huelga como una "herramienta de la clase obrera, incluidos los trabajadores migrantes", que "trabaja para mover el aparato productivo sobre el que se levanta el funcionamiento del conjunto de la sociedad". "Nuestra acampada es solo un medio para exponer nuestras aspiraciones inmediatas, para lograr que la convocatoria de huelga general se extienda y secunde masivamente", han subrayado.

El conjunto ha aprobado durante la jornada un manifiesto con medidas que agrupan "soluciones para un problema inmediato", entre las que se encuentran la prórroga automática indefinida de los alquileres y la congelación de las hipotecas, el ajuste de los precios de las viviendas en alquiler vinculándolos al salario mínimo interprofesional o la prohibición automática de cualquier desahucio por motivos económicos o de vulnerabilidad.

"Estas medidas son las mínimas necesarias para satisfacer parte del deseo de libertad de la mayoría obrera, para poder vivir una vida que merezca la pena ser vivida libres de explotadores y rentistas que nos condenan a entregar gran parte de nuestros pequeños salarios a cambio de vivir entre cuatro paredes", ha aseverado.

En contexto, el lunes 28 de septiembre el Sindicato de Inquilinas de Sevilla impulsaba la acampada en la plaza de la Encarnación como "medida de protesta y en solidaridad" ante el desahucio de Maricarmen en Madrid, convertida en símbolo de protesta por la vivienda especialmente tras su fallecimiento, el pasado miércoles 7 de octubre.