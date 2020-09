Adelante acusa a la Junta de "negar" pruebas PCR a vecinos de Las Cabezas (Sevilla) que conviven con positivos de Covid

SEVILLA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de Adelante Andalucía por Sevilla Ismael Sánchez (IU) ha denunciado este martes que la delegación de Salud y Familias de Sevilla "se niega a realizar pruebas PCR a varios vecinos" de la localidad de Las Cabezas de San Juan, a pesar de convivir con personas contagiadas, e insta al consejero Aguirre a subsanar esta "irregularidad" de inmediato.

Para Sánchez, "es inadmisible que tenga que ser la propia ciudadanía la que se imponga un autoconfinamiento por la dejadez de los servicios de epidemiología de la Junta de Andalucía".

El diputado afirma no entender "este cambio de instrucciones, ya que hasta hace unos días el centro de salud estaba desarrollando con normalidad las pruebas PCR a todas las personas que convivían con positivos o incluso trabajadores que se incorporaban tras su periodo vacacional, tal y como establece la Orden de 16 de agosto para responder ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19".

"Es urgente solucionar este problema, ya que los responsables del centro de salud aseguran que no pueden proceder a la realización de pruebas si no vienen solicitadas por el epidemiólogo de referencia y éste a su vez, atendiendo a indicaciones de la delegación de Salud y Familias de Sevilla, no las prescribe en casos tan evidentes como los que denunciamos", ha declarado el diputado.

Sánchez ha querido destacar, en esta línea, el "enorme trabajo y esfuerzo" que ha realizado y está realizando el personal sanitario desde el inicio de la pandemia y espera que la administración autonómica facilite que puedan hacer su trabajo como merecen.

Por ello, el parlamentario de Adelante han instado al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, a que "subsane esta irregularidad de inmediato" y ha reclamado las pruebas PCR para, de esta forma, proteger la salud de estas personas y de las personas con las que conviven, como también para evitar la transmisión a partir de casos asintomáticos o falsos negativos.