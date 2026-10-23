Adelante Andalucía entrega 13.088 avales para presentarse a las elecciones generales del 29N en Sevilla

Ignacio Vicente, Luis de los Santos (candidato al Congreso por Sevilla) y Nacho Molina entregando los avales de Adelante Andalucía en Sevilla. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha finalizado el recuento de avales para presentarse al Congreso de los Diputados con un total de 13.088 firmas recogidas en la provincia de Sevilla para poder concurrir en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, en la provincia de Sevilla, el número de avales recogidos ha sido de 13.088, frente a los 1.556 que demandaba el órgano electoral, mientras que en Andalucía se han logrado 37.409 de los 6.514 requeridos.

De esta forma, la formación andalucista de izquierdas ha superado "con creces" los avales que la Junta Electoral solicita hasta el 26 de octubre para que Adelante pueda presentarse a las elecciones generales.

En este sentido, el candidato por Sevilla, Luis de los Santos, ha hecho entrega de las firmas durante la mañana de este viernes, después de que la organización pidiese la colaboración andaluza hace apenas una semana.

Al hilo, la nota de prensa ha recogido que durante ese periodo, la organización ha recibido "cientos de mensajes de la ciudadanía preguntando las posibles formas de participación". "Militantes y simpatizantes se han organizado para montar centenares de mesas de recogida de avales por todo el territorio andaluz, y muchas otras personas han recogido firmas por su cuenta", ha celebrado.

Asimismo, han asegurado que lo que empezó como "requisito jurídico que podría ser un obstáculo", se ha convertido en "una precampaña de calle, con puntos de encuentro entre militancia, simpatizantes y vecinas".

Adelante Andalucía ha agradecido la movilización ciudadana y espera que "este respaldo se convierta en representación en el Congreso, desde la formación se muestran muy optimistas con el ambiente que están viendo en las calles con su formación".