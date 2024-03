Adepa prevé celebrar este miércoles la anunciada reunión con la Junta sobre las Atarazanas de Sevilla

SEVILLA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación en Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa) ha informado este martes de que la reunión anunciada recientemente por el consejero de Turismo y Deporte, el popular Arturo Bernal, sobre las obras de rehabilitación y reforma de las Reales Atarazanas, declaradas bien de interés cultural (BIC); se celebrará a las 8,30 horas de este miércoles en el Palacio de Altamira, sede institucional de dicho departamento autonómico.

Así lo ha comunicado a Europa Press el portavoz de Adepa, Joaquín Egea, quien viene denunciando que el proyecto destinado a remozar el monumento y adaptarlo como nuevo espacio cultural ha sido objeto de una reforma no autorizada; después de que el propio consejero de Turismo y Cultura anunciase en el Parlamento que estaba promoviendo dicho encuentro entre ambas partes.

En concreto, Arturo Bernal afrontaba una pregunta de la diputada autonómica de Por Andalucía Esperanza Gómez (Más País) sobre los "sobrecostes" afrontados por la Junta, como titular del monumento, con relación a este proyecto que promueve la Fundación La Caixa como adjudicataria de la gestión del enclave, para su recuperación y adaptación como espacio cultural.

Al respecto, la diputada de Por Andalucía señalaba el reciente acuerdo del consejo de gobierno de la Junta relativo a la subvención excepcional de 1,5 millones de euros concedida a la Fundación la Caixa para este proyecto, un acuerdo recogido por Europa Press y que expone literalmente que dicha ayuda a la entidad concesionaria de este monumento público está destinada a "evitar la suspensión de las obras", a cuenta del "sobrecoste producido de forma extraordinaria e imprevisible durante su ejecución".

También señalaba las informaciones según las cuales la Junta de Andalucía habría de hacer frente a una indemnización de 2,5 millones de euros por las grietas detectadas en el hospital de la Santa Caridad, legado del siglo XVII, protegido como bien de interés cultural (BIC) y contiguo a las Atarazanas, supuestamente como consecuencia de las obras promovidas en este último monumento.

EL RECORRIDO HISTÓRICO DE LAS ATARAZANAS

Tras preguntar Gómez si hay previstos nuevos sobrecostes, el consejero rememoraba el devenir de este proyecto, cuyas obras comenzaron en febrero de 2022, después de que a finales de diciembre de 2017, la Junta como titular del monumento, la Fundación La Caixa como concesionaria de su explotación y Adepa firmasen un acuerdo destinado a resolver la entonces enquistada situación del proyecto.

Y es que aunque el diseño inicial de la actuación, obra del arquitecto hispalense Guillermo Vázquez Consuegra, había sido aprobado por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico; un juzgado suspendió provisionalmente la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento tras impugnarla Adepa por lo Contencioso Administrativo.

Para Adepa, aquel proyecto original suponía un "crimen patrimonial" al no recuperar la cota original del monumento y contemplar "la reforma de dos cuerpos edificados sobre las naves dos y cuatro, modificando sus cubiertas, cerramientos y distribución interior", con la instalación de "varias escaleras mecánicas y un nuevo forjado", entre otros aspectos.

SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL

No obstante, la prolongada y ardua negociación entablada entre Adepa y a Consejería de Cultura para alcanzar un acuerdo extrajudicial acabó dando su fruto, con un principio de acuerdo para lograr una salida negociada, extremo finalmente plasmado en el convenio de diciembre de 2017, mediante el cual se desjudicializaba el asunto, con una remodelación del diseño original de Vázquez Consuegra, mediante las aportaciones y recomendaciones de un grupo de trabajo formado por varios miembros de Adepa y técnicos de la consejería de Cultura.

Ya en octubre de 2021, pocos meses antes del comienzo de las obras, la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico daba su visto bueno a la reforma del proyecto original, tras haber solicitado antes la introducción de diferentes aspectos en el nuevo documento técnico fruto del acuerdo de diciembre de 2017.

En ese marco, tras haber manifestado hace meses que sería al finalizar las obras de restauración en junio de este año cuando sería abordada la orientación concreta del nuevo centro, ante lo cual diversas voces recordaban la idea original de dedicar el monumento al papel de Sevilla como ciudad central en la Era de los Descubrimientos; Bernal indicaba en aquella sesión parlamentaria que el contenido de las Atarazanas será "compatible con el relato histórico al momento en el que Sevilla era la capital del mundo" en lo económico y artístico.

BERNAL AVISA QUE QUIZÁ "NO SE HA ENTENDIDO ALGO"

Además, tras denunciar públicamente Adepa que en las obras actualmente en marcha de la mano de La Caixa pesaría un reformado que no contaría con los preceptivos informes de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento hispalense ni de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, adscrita precisamente a la Consejería de Turismo y Cultura; Bernal aseguraba que el convenio firmado en 2017 con Adepa para desjudicializar el asunto está siendo cumplido "a rajatabla", considerando que quizá "no se ha entendido algo".

Por eso, aseguraba que "en los próximos días" celebraría una reunión con los representantes de Adepa "para informarles abiertamente de todas las circunstancias y todo el procedimiento".

En cualquier caso, y respecto a los sobrecostes, el consejero precisaba que el proyecto cuenta con una financiación de diez millones de euros por parte de la Fundación La Caixa, mientras en el caso de la Junta de Andalucía, ha dedicado presupuestos adicionales porque "a la hora de ir haciendo la obra, se han producido algunos hallazgos arqueológicos".

Y tras criticar Adepa la limitación de las excavaciones arqueológicas a una sola de las dos naves inicialmente previstas y la reducción de la profundidad de la excavación, de los 4,5 metros iniciales a 2,4 metros; Bernal explicaba que la excavación prevista "no podía ser acometida hasta el nivel" fijado inicialmente, al ser detectada la existencia de agua a los 2,4 metros de profundidad, extremo que "impedía cualquier tipo de actuación", además de que "debajo de esos dos metros y medio ya no había nada, con lo cual no tenía ningún sentido seguir excavando".