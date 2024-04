Alcalá de Guadaíra (Sevilla) conmemora los 50 años de entrega a los más necesitados del sacerdote Manuel Ángel Cano

SEVILLA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha celebrado este domingo de una forma especial los 50 años de entrega a los más necesitados como sacerdote de Manuel Ángel Cano, cuyo nombre está unido a AFAR, centro de acogida para personas sin hogar o en situación de emergencia social.

La alcaldesa del municipio, Ana Isabel Jiménez, ha destacado en un comunicado la "gran vocación con clara dimensión social" de Manuel Ángel Cano de quien ha dicho que "tienes el don de hacer mejor, mucho mejor, el lugar en el que estás. Con AFAR elegiste lo más difícil, lo que otros no querían, pero a la vez lo que más falta hacía. Ahí está el resultado de este centro que tanto bien hace por los demás. Sé que no has sido tú solo, han estado contigo muchas personas ayudando también y dejándose la piel para poder levantar este lugar de amor que es AFAR, pero es que la fuerza de tu espíritu irradia, contagia a los demás".

La celebración se ha realizado primero con una misa en la parroquia de Santiago, que ha resultado multitudinaria y a continuación un almuerzo de convivencia, en el que la regidora, en nombre de Alcalá, le ha hecho entrega de un regalo, un cáliz como símbolo de amor y de lo que supone ofrecerse a los demás y compartir.

Manuel Ángel Cano es natural de El Toboso (Toledo). En su larga trayectoria de sacerdote destacan los años como misionero Centro América. Fue capellán de la cárcel de Sevilla. En la actualidad, además de presidente de AFAR, entidad benéfica de la que fue fundador en 1987, Manuel Ángel Cano es coadjutor de la parroquia de Santiago y director de la Coral Polifónica de la Hermandad de Jesús.