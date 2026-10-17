Alcalá (Sevilla) presenta cuatro nuevos vehículos para la Policía Local

Presentación de los cuatro nuevos vehículos de la Policía Local de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha renovado parte de su flota de vehículos, con cuatro nuevas unidades con la última tecnología y equipamientos para "ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía y desarrollar la actividad de los profesionales con la mayor seguridad y efectividad". Así lo ha explicado la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, acompañada del delegado de Gobernación, Pedro Gracia, y representantes de la jefatura policial, en la presentación de estos vehículos.

En una nota de prensa remitida por el Consistorio, Jiménez ha explicado que la "mayor novedad" con respecto a la flota es la adquisición de un todoterreno con cabestrante y bola para "poder acceder a zonas más escarpadas o difíciles, y el equipamiento y fuerza para poder arrastrar otros vehículos en condiciones de rescate o actuaciones urbanas de seguridad vial, que facilitará el trabajo de los profesionales y el mejor sevicio a la población".

Paralelamente, se han renovado tres patrulleros, con la "más reciente tecnología" para vehículos que estipula la Unión Europea (UE), y lo último en equipamiento para vehículos policiales, desde las mamparas de seguridad a las cámaras de grabación delantera y trasera. Estos dispositivos "ofrecen un valor añadido a la ciudadanía para la actuación policial en las incidencias, así como una medida de seguridad para el desempeño de la labor de los efectivos", ha señalado la Administración local.

En este sentido, estos vehículos, que son híbridos y están rotulados corporativamente, han posibilitado que flota local alcance las 16 unidades, con un todoterreno, siete vehículos policiales, cuatro para los trabajos de paisano, una furgoneta y tres motos.

Asimismo, el Consistorio "ha reiterado su compromiso con la dotación de recursos para la Policía Local porque es un departamento de seguridad y servicio a la ciudadanía indispensable", que además está compuesto por profesionales "muy entregados y preparados que continúan su formación continua para servir a la población en las mejores condiciones".