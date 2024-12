Alcalá (Sevilla) subvenciona la intervención en un San Juan, un Cristo Yacente, el manto de Toledo y un óleo de Alpériz

El Consistorio aprueba siete de las 13 propuestas presentadas por un importe cercano a los 90.000 euros

ALCALÁ (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento sevillano de Alcalá de Guadaíra reafirma su compromiso con la conservación y protección del patrimonio histórico y artístico, tal y como ha manifestado el delegado de Cultura, Patrimonio y Museos, Christopher Rivas, al dar a conocer en el Museo de la ciudad las obras de bienes inmuebles que han sido beneficiarias de la subvención.

En una nota de prensa, Rivas ha señalado que esta iniciativa se realiza por primera vez desde el Ayuntamiento alcalareño con el objetivo de "impulsar la restauración de una serie de piezas y bienes inmuebles pertenecientes a los vecinos y entidades de Alcalá, apoyando la conservación de dicho patrimonio, sirviendo también para dar a conocer más elementos artísticos que se encuentran en la ciudad".

El delegado ha explicado la resolución de estas subvenciones, tras su aprobación en la Junta de Gobierno Local celebrada este pasado martes, y que suponen una 89.740 euros. Estas ayudas que se han otorgado mediante un proceso transparente y competitivo, aplicando criterios objetivos recogidos en las bases, y cuyo jurado ha estado compuesto por varios expertos en arte y restauración de bienes, cuyo trabajo desinteresado ha agradecido Rivas.

Del total de 13 proyectos presentados, siete han sido los que han logrado mayor puntuación y resultado beneficiarios: San Juan Bautista de la Parroquia de Santiago el Mayor, una talla de madera policromada de los siglos XVII-XVIII; el Cristo Yacente de Santa María del Águila Coronada, escultura gótica tardía del siglo XV-XVI, procedente de una colección particular y que no ha estado expuesta al público; el manto de Toledo, de la hermandad del Dulce Nombre; el paso del Triunfo de la Santa Cruz, del Santo Entierro, y un conjunto de ocho columnas cerámicas, en una vivienda particular de la calle Nuestra Señora del Águila, del maestro Enrique Orce, en el marco de la arquitectura regionalista.

Asimismo, será objeto de subvención una escultura de la Virgen María, de estilo gótico tardío con influencias renacentistas del siglo XVI, de un interesante valor artístico y que tampoco ha sido expuesta al público, y el óleo sobre tela 'Paisaje de Oromana', de Nicolás Alpériz, "que captura el costumbrismo sevillano y se enmarca en el línea de trabajo municipal para la recuperación y puesta en valor de la pintura paisajística de la ciudad".

Con todos estas obras, de distintas tipologías, estilos, épocas y propiedades, "no sólo ayudamos a proteger y conservar un fragmento de nuestra historia, sino que las hacemos accesibles a toda la ciudadanía, ya que, tras su proceso de restauración, todas las obras serán expuestas al público o formarán parte de jornadas de visitas", ha añadido Rivas.

El edil ha señalado que entre los objetivos de esta línea de trabajo impulsada desde el Área de Identidad del Ayuntamiento de Alcalá "está, precisamente, el acercamiento a la ciudadanía de elementos artísticos, culturales o patrimoniales más desconocidos o inaccesibles y gracias a esta iniciativa, Alcalá podrá disfrutar de cerca de todas y cada una de ellas".