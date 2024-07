El alcalde de Sevilla lamenta que sigan sin concretarse reuniones con ministros para abordar las carencias de la ciudad

El alcalde se queja de la falta de respuesta del Gobierno, que le impide trasladar "el agravio que siente la ciudad"



SEVILLA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), se ha quejado públicamente este miércoles de la falta de respuesta por parte de varios ministros a las diversas reuniones solicitadas para abordar las principales reivindicaciones de la ciudad, "algunas de ellas históricas", y trasladar a los titulares de los departamentos en cuestión "el agravio que sienten los sevillanos".

Así lo ha expresado el regidor hispalense a los medios de comunicación tras un encuentro con el vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo. "Saben ustedes que hemos mandado ya varias cartas al ministro del Interior --Fernando Grande Marlaska-- para tratar el tema de los policías nacionales que faltan en la ciudad. Nos dio cita, la ha anulado y no hemos vuelto a tener fecha", ha destacado Sanz.

El alcalde también ha señalado que ha pedido "cita en reiteradas ocasiones" con la ministra de Hacienda "y diputada por Sevilla", María Jesús Montero, para tratar el tema de la Plaza de España, "y todavía estamos esperando que tenga un hueco". Asimismo, "hemos hecho lo mismo con el ministro de Transportes, Óscar Puente, para abordar no sólo el tema de las infraestructuras --el remate de la SE-40, el cierre del anillo de Cercanías o la conexión ferroviaria al aeropuerto--, también otros asuntos, como la subvención al transporte público".

En este sentido, Sanz se ha referido a los fondos que recibe Barcelona y "que no da el Ministerio al transporte público en Sevilla", con el objetivo de manifestar a Puente "el agravio y el castigo que siente la ciudad en relación con otras capitales, donde parece que todas las inversiones de Transportes terminan ahora".

"Para ponerles un ejemplo, el Ministerio subvenciona al transporte público de Barcelona con 149 millones de euros; subvenciona también al transporte público de Madrid y al de Valencia. Para el ministro Óscar Puente y para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el transporte público de Sevilla no es un tema prioritario. Seguramente los sevillanos no somos importantes o no tenemos la misma categoría que un catalán o un madrileño", ha añadido.

Por último, Sanz ha afirmado que ha trasladado al vicepresidente nacional de su formación el problema de la financiación municipal "que tenemos todos los ayuntamientos españoles, y muy especialmente el de Sevilla, y que abandere en el Congreso la solución".

"Contamos con uno de los cascos históricos más importantes de Europa, somos la tercera ciudad más visitada de España, pero con un presupuesto que se queda muy limitado para rehabilitar todo ese conjunto momumental y prestar todos los servicios extras que nos demanda el turismo", ha lamentado Sanz.

BENDODO VALORA LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL

El dirigente nacional del PP ha valorado el hecho de que se haya aprobado el presupuesto de Sevilla "pese a la negativa del partido único de la oposición, formado por Partidos Socialista, Podemos y Vox". Se trata de una "muy buena noticia para el Ayuntamiento, pero sobre todo para los sevillanos".

"Podemos decir sin miedo a equivocarnos, no sólo por la mayoría amplia de Sanz sino por la forma de gobernar y de la capacidad de sacar adelante unos presupuestos, que Sevilla es, sin duda, una de las ciudades del cambio en España", ha asegurado Bendodo. "Serán más ayuntamientos en España los que seguirán la senda marcada por el Consistorio hispalense".

Tras referirse a los resultados de los últimos comicios, Bendodo ha señalado que en Sevilla, "igual que en el conjunto de Andalucía, hay una mayoría social que lo que respalda es la moderación y la capacidad de gestión del Partido Popular porque el Partido Popular. Cuando los gobiernos funcionan, la gente aumenta los apoyos. Lo hemos visto en las últimas elecciones andaluzas y estoy convencido de que lo vamos a ver también en las próximas elecciones municipales dentro de varios años".