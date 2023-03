El alcalde de Sevilla pide una "revisión rotunda" del Cercanías y "soluciones extraordinarias" para zonas vulnerables

SEVILLA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha propuesto este lunes una "revisión rotunda" del modelo de Cercanías para la capital andaluza y su área metropolitana porque "sinceramente, ni el trazado actual ni los apeaderos dan lugar a la demanda que tiene en este momento" la ciudad y su entorno más cercano. El primer edil ha defendido que el Cercanías es un "sistema complementario" al Metro --cuya ampliación ha arrancado este pasado mes de febrero con las obras del tramo norte de la línea 3-- y al tranvía.

Así se lo ha trasladado el regidor hispalense a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en los Encuentros SER, organizados en las Setas de la Encarnación, en una intervención, seguida entre el público asistente por la número dos de la lista del PSOE a la Alcaldía de Sevilla, Mar González, en la que ha vuelto a insistir en la necesidad de "soluciones extraordinarias" para atender a las zonas de transformación social, como es el caso de Los Pajaritos, donde se acaba de aprobar la actuación en 144 pisos con una aportación del Gobierno de España de valor de 2,2 millones de euros, 1,7 millones de financiación municipal y 0,8 millones de la Junta. "A este ritmo, ¿cuándo vamos a superar los déficit", se ha preguntado Muñoz.

"Es la hora de la capital de Andalucía. No podemos crecer a base de exposiciones universales como la de 1929 --Iberoamericana-- y la del 92 --Universal--", ha sostenido el alcalde en su presentación de la ministra de Transportes, de cuyo departamento ha destacado su aportación a la financiación de la línea 3, la rehabilitación de la terminal del aeropuerto, el nuevo nudo de La Pañoñeta y las mejoras en el puente del Centenario, entre otras actuaciones. "No me conformo ni mucho menos", ha subrayado, no obstante, Muñoz, que ha pedido "acelerar todo lo que podamos" el tramo norte de la línea 3.

Sobre el metropolitano, el alcalde ha pedido "actualizar cuanto antes la línea 2" y el tramo sur de la línea 3, ya que "están esperando" vecinos de barrios tan poblados como Sevilla Este y Bellavista. En relación con la SE-40, ha exigido "no parar" los trabajos y "cerrar cuanto antes" el anillo y, sobre la conexión de la estación de Santa Justa con el aeropuerto, ha pedido a ambas administraciones --central y autonómica, que han encargado sendos estudios para analizar cuál es la mejor opción para unir ambos nodos de transporte-- ponerse "de acuerdo" e "incorporar" lo que determine el informe licitado por la Junta al que paga el Gobierno, que es quien tiene las "competencias", ha subrayado.

"La SE-40 es un eje vertebrador de la red de carreteras metropolitana y de las conexiones que necesita esta ciudad. Tenemos que mirar hacia adelante con una planificación clara que nos lleve a completar el cierre del anillo antes del año 2030 y a ejecutar la inversión asociada de casi 1.000 millones de euros. Por tanto, pido al Ministerio celeridad, sé que está trabajando en ello, es su compromiso", ha dicho.

En el ámbito también de Santa Justa, el alcalde ha puntualizado que queda "pendiente" la reordenación del "triángulo a cielo abierto" entre el final de la Buhaira y comienzo de la propia estación de trenes. Posteriormente, la ministra ha asegurado que "antes de final de año" habrá una propuesta encima de la mesa para este espacio. Con ello, se concluiría la reordenación de todo el entorno de Santa Justa, una vez que el Pleno municipal ha aprobado el plan especial de reforma interior. La ordenación prevista recoge 592 viviendas, 298 con algún grado de protección y 294 de renta libre, en la margen derecha de la estación, junto a la Avenida Pablo Iglesias; así como 2.700 metros cuadrados para usos terciarios frente a la avenida de Kansas City.

Muñoz ha agradecido a la ministra que sea una "aliada" de Sevilla en este "arranque de un nuevo ciclo inversor". "Ha entendido el hartazgo de empresarios y sevillanos", ha subrayado, poniendo como "paradigma" el Metro en cuya ampliación "hemos ganado todos". "Hace décadas que no se le daba un impulso como éste" a las infraestructuras, ha remarcado. "Estos son avances objetivos del último periodo. Ahora nos queda un segundo paso: no parar, no permitir que todo esto se detenga y mantener el modelo de trabajo que ha dado estos resultados en el último año y medio, un modelo basado en el diálogo y la primacía del interés general de la ciudad. Porque estamos generando la red de infraestructuras, equipamiento y vivienda que merece la capital de Andalucía y la cuarta ciudad de España", ha concluido.