El alcalde de Sevilla, sobre el presupuesto: "Hablamos con todos, pero Vox no quiere negociar, solo entrar en Gobierno"

SEVILLA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha defendido que están "intentando hablar con todas las fuerzas políticas" del presupuesto que necesita el Ayuntamiento de Sevilla, pero, asegura, que "Vox no quiere negociar nada, lo único que quieren es entrar en el Gobierno".

Así lo ha manifestado Sanz en un audio remitido por el Ayuntamiento a los medios tras haberse aprobado este miércoles en una sesión extraodinaria del pleno cuatro modificaciones presupuestarias por un importe total de doce millones de euros que tienen como destino las áreas de Parques y Jardines y de Movilidad.

Tales modificaciones han salido adelante gracias a la abstención del PSOE, mientras que los grupos Vox y Con Podemos-IU han votado en contra. Concretamente, la portavoz de Vox, Cristina Peláez, ha esgrimido su voto en contra de estas modificaciones en el hecho de que "les dijimos desde el principio que no íbamos a aprobar unos presupuestos que no pudiéramos ni controlar ni ejecutar".

Asimismo, Sanz ha recordado que "Vox no presentó ni una sola enmienda a los presupuestos", y "cada vez que se ha recurrido a ellos para negociar, para hablar de temas que afecten a la ciudad, o de soluciones que entre los dos podamos aportar a la ciudad, lo único que dicen es que no quieren negociar nada, que lo único que quieren es entrar en el Gobierno", ha reiterado el alcalde.

De igual forma, ha asegurado que Vox "no se termina de enterar de en qué momento estamos, estamos en el trámite presupuestario, hemos presentado un presupuesto y hay que hacer un pleno de presupuestos", por ello, "estamos hablando con todos del presupuesto que necesita la ciudad de Sevilla, y me parece que Vox no se entera", ha incidido.

SANZ: "LA POLÍTICA MUNICIPAL ESTÁ MUY ALEJADA DE LAS IDEOLOGÍAS"

El alcalde de Sevilla ha manifestado que "hay fuerzas políticas que piensan que la política municipal es todo ideología y la política municipal, la mayoría de las cosas que vamos a plantear para la ciudad de Sevilla están muy alejadas de las ideologías y son asumibles por todas las fuerzas políticas".

Así lo ha indicado Sanz haciendo referencia a las modificaciones prespuestarias aprobadas este miércoles, sobre lo cual ha subrayado que no entiende "cómo se puede votar que no a una ampliación de un contrato de mantenimiento de parques y jardines", porque "sólo hay que darse una vueltecita por la ciudad y ver el estado de abandono y de dejadez en el que se encuentran los parques y las zonas verdes de la ciudad de Sevilla", ha espetado.

Del mismo modo, ha criticado el voto en contra a la ampliación de un contrato de mantenimiento semafórico, y a este respecto ha explicado que "estamos cambiando todos los semáforos a semáforos LED porque en esta capital de Andalucía todavía había muchísimos semáforos, un gran porcentaje de semáforos que todavía no estaban adaptados a la eficiencia energética".