La alcaldesa de Osuna (Sevilla) defiende la actuación del jefe de la Policía Local tras las seis bajas por Covid

SEVILLA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Osuna (Sevilla), Rosario Andújar, ha defendido la actuación del jefe de la Policía Local después de que seis agentes estén fuera de servicio --dos al dar positivo por coronavirus y cuatro en aislamiento preventivo-- al tiempo que ha asegurado que era el servicio de prevención municipal quien debería haber establecido "cómo proceder en ese caso una vez conocido el tema de la infección por Covid en la plantilla".

"Me sorprende y me preocupa que los agentes no conozcan el protocolo de actuación ante casos de coronavirus", ha afirmado la alcaldesa a Europa Press, y ha lamentado que los dos positivos no contactaran con celeridad con el citado servicio de prevención para la activación de dicho protocolo.

En este sentido, el primer agente infectado por Covid comunicó al jefe de la Policía Local que había dado positivo el pasado día 30 de diciembre, según publica este lunes el diario Abc, que añade que el responable de este Cuerpo de Seguridad "no trasladó a la plantilla el caso detectado salvo a los dos compañeros de turno".

La regidora de Osuna ha manifestado que esta cuestión relacionada con las bajas de los agentes está siendo "aprovechada para ponerse en contra del jefe de la Policía Local y del propio Ayuntamiento en un momento marcado por reivindicaciones laborales", a raíz de los incumplimientos de convenios denunciados por la plantilla.

Andújar también ha salido al paso de las críticas vertidas desde el sindicato de la Policía y ha señalado que desde el inicio de la pandemia se han reforzado las medidas para prevenir el contagio por Covid y que tras este espisodio, se ha procedido a desinfectar "de forma pormenorizada" tanto las instalaciones policiales como los coches patrulla. "Hemos ido más allá y hemos acometido actuaciones que no están, incluso, contempladas en protocolos".

"Me llama la atención que un responsable sindical denuncie este tipo de situaciones en estos momentos, cuando lleva de baja laboral desde hace un mes", ha destacado Andújar, quien ha señalado que el número de bajas registrada en las últimas horas llevará consigo, "tal vez, una reorganización de los turnos y calendarios para que no se vea afectada la prestación del servicio a la población".