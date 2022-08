Alumnos de la Universidad de Sevilla participan en el programa intensivo de emprendimiento 'Badson Build'

SEVILLA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Alumnos de la Universidad de Sevilla han participado en el programa intensivo de emprendimiento 'Badson Build', organizado por Badson College, "considerada la mejor universidad norteamericana en este tipo de formación según U.S. News & World Report, Entrepreneur Magazine, US News and World Report y Princenton Review", tal como ha indicado la propia US.

Los ganadores del 'XVII Concurso de Ideas de Emprendimiento', 'III Programa Áurea', 'Únete al reto' y 'Vodafone Campus Lab' son los que han obtenido esta semana de estancia para participar en este programa. "Este curso de reconocimiento internacional se desarrolla de acuerdo con una programación basada en la metodología 'Entrepreneurial Thought & Action', única en Badson College".

De este modo, la Universidad ha señalado que "los participantes trabajan en grupos multidisciplinares, abordando la idea y modelo de negocio desde una perspectiva de innovación y creatividad."

En el grupo que alcanzó el primer puesto del 'Badson Build' se encontraba Pilar Gil Fombella, graduada en Ingeniería de Organización Industrial por la US, con un proyecto "dedicado a la creación de pequeñas estaciones de reciclaje y procesamiento fáciles de relocalizar y accesibles para zonas remotas, especialmente de Latinoamérica".

Pilar Gil Fombella ha indicado que a través de "una impresora 3D el usuario puede crear desde mobiliario urbano hasta zapatos, montura de gafas o puentes --infraestructura-- la idea es crear productos útiles para la comunidad", según la US.

Por otro lado, Sandra Liliana Mogollón León, doctoranda de la US, fue galardonada con una mención especial por su trabajo de investigación, "focalizado en la creación de biomaterial de construcción para aislamiento térmico, utilizando como materia prima el alga invasora 'Rugulopteryx okamurae' ".

Los participantes de la US han sido Alejandro Casado Pérez, Marta Devesa Cabrera, Antonio Escamilla Perejón, Adolfo Gastalver Rubio, Pilar Gil Fombella, Sandra Liliana Mogollón León, Laura Martínez Sánchez e Inés Romero Herrera.