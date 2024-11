'And Their Children After Them' gana el Giraldillo de Oro del Festival de Sevilla

SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La película 'And Their Children After Them', de los franceses Ludovic y Zoran Boukherma, se ha alzado como el Giraldillo de Oro del Festival de Cine Europeo de Sevilla.

Así lo ha decidido el jurado de la Sección Oficial, compuesto por David Puttnam como presidente, Jeremy Irons, Paola Malanga, Mounia Meddour y Eva Rekettyei, que reconoce a este relato de iniciación de los gemelos Boukherma, el cuarto largometraje de los hermanos.

Por otro lado, el letón Gints Zilbalodis obtiene con la película de animación 'Flow' el Gran Premio del Jurado, el de mejor montaje y el Premio Puerta América. 'The Girl with the Needle' es la otra triunfadora del certamen con cuatro galardones, incluyendo mejor dirección para Magnus von Horn y mejor actriz para Trine Dyrholm, según explica el Ayuntamiento en un nota. Además, el Premio al Mejor Guion ha recaído en Sandhya Suri, por 'Secretos de un crimen'.

Además, 'Drowning dry', dirigida por Laurynas Bareisa, ha obtenido el Premio a la Mejor Película de Rampa, sección dedicada a cineastas noveles emergentes, mientras que 'Lads', de Julien Menanteau, se ha hecho con el Premio a la Mejor Película de Alumbramiento, para películas sin distribución en España.