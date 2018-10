Apdha Sevilla exige a la Junta que asuma su "responsabilidad" en la "saturación" del centro de menores de Carmona

Publicado 24/08/2018 14:22:16 CET

SEVILLA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegación de Sevilla de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha hecho este viernes un llamamiento a la Junta de Andalucía para que "no dé más excusas, asuma sus responsabilidades, cumpla la legalidad" y aborde la "grave situación" que atraviesa el centro de acogida de menores 'San Juan de Ávila' en Carmona (Sevilla), que "casi cuadruplica su capacidad".

Según informa Apdha en un comunicado, tanto la Alcaldía como el personal del centro advierten de que el local, previsto para la acogida máxima de 25 menores, alberga a 90 --12 españoles y 78 menores extranjeros no acompañados --.

Asimismo, Apdha describe la situación como "caótica", pues afirman que duermen "en el suelo en los pasillos y en el salón de usos múltiples", y que hay "insuficiencia de cocinas y comedores, cuatro duchas para todos y personal desbordado y maltratado por sus superiores al verse sometido a trabajar en circunstancias que les desbordan", situación en la que se prodigan "las peleas y algunas fugas", por lo que reconocen que, como sustrato de todo esto, "faltan medios económicos y nadie asume responsabilidades".

Por ello, la asociación considera que la acogida y hospitalidad con los menores y menores extranjeros no acompañados "no es una cuestión de generosidad" y que, por tanto, "no se puede derivar irresponsablemente a entidades o personas generosas para que sean ellas las que satisfagan las obligaciones que corresponden a la Administración". Además, destaca que las personas menores de edad, españolas y extranjeras, son "sujetos de derechos" y es la Administración, en ese caso la Junta de Andalucía, "la obligada legalmente a acogerlas y darles hospitalidad con el máximo respeto a todos los derechos que les asisten".

A tal efecto, el colectivo explica que si importante es el respeto a los menores acogidos, también lo es "el respeto a las personas profesionales y a las entidades que asumen la garantía de acogida y hospitalidad", por lo que a juicio de la asociación, "un soporte económico sin restricciones y unas condiciones en que pueda realizarse el trabajo con profesionalidad son de absoluta necesidad".

"No es momento de excusas sino de asumir responsabilidades. Es tiempo de mirar a los ojos de esos menores que esperan acogida y hospitalidad. Es tiempo de generosidad, pero también tiempo de cumplir una legalidad y sobre todo tiempo de justicia", exige la organización.

La Apdha Sevilla también se ha solidarizado y ha apoyado a la alcaldesa de Gelves, Isabel Herrera, en su llamamiento a la solidaridad, a la calma y a "no dejarse arrastrar por personas incendiarias", todo ello desde el convencimiento de que no existe inseguridad en el municipio tras la reciente llegada de un grupo de menores.