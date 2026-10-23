Aplazado una semana el juicio por Magrudis para buscar un posible acuerdo: "A ver si reacciona el Ayuntamiento"

Los letrados Manuel Parrilla y Germán Grima, responsables de algunos de los afectados en el brote de Magrudis - MARIA JOSÉ LÓPEZ - EUROPA PRESS

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Sevilla ha autorizado aplazar una semana más la celebración del juicio por el brote de listeriosis de 2019 provocado por la carne mechada contaminada distribuida por la empresa Magrudis en aras de alcanzar un acuerdo entre las partes, sin bien los representantes legales de algunos de los perjudicados han lamentado el "silencio" del Ayuntamiento de Sevilla durante las negociaciones.

Cabe mencionar que el pasado 16 de octubre se acordaba un aplazamiento durante diez días, por lo que estaba previsto su inicio este lunes, 26 de octubre. Ahora, se prevé su celebración este próximo 3 de noviembre.

"Con toda sinceridad, el aplazamiento que se ha permitido para valorar las negociaciones es para poder ver si el Ayuntamiento de Sevilla reacciona, porque todos están poniendo de su parte, los lesionados, por ejemplo, piden unas indemnizaciones básicas", ha expresado en declaraciones a medios este viernes a las puertas de los juzgados del Prado de San Sebastián el letrado de algunos de los afectados, Manuel Parrilla.

Si bien se han mostrado "optimistas" de cara a alcanzar un acuerdo que evite la celebración del macrojuicio, que contempla más de 40 sesiones para esclarecer un caso que dejó a más de 200 personas intoxicadas y cuatro fallecidos, instan al Gobierno local a aplicar "los mecanismos necesarios" de financiación para aportar las indemnizaciones solicitadas.

((( habrá ampliación )))